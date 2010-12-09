Спільні дії парламентів України та Білорусі мають спростити порядок перетину кордону - Томенко

Спільні дії парламентів України та Білорусі за результатами ратифікації договору про державний кордон повинні максимально спростити порядок перетину кордону нашими громадянами.

Про це сказав заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО, який очолює українську делегацію на засіданні Міжпарламентської комісії зі співробітництва Верховної Ради України та Національних зборів Республіки Білорусь у Мінську.

Як повідомили УНІАН в прес-службі М.ТОМЕНКА, під час відкриття ІІІ засідання Міжпарламентської комісії заступник голови ВРУ серед пріоритетів визначив договірні відносини, що врегульовують питання кордонів.

М.ТОМЕНКО подякував Національним зборам Білорусі за ратифікацію договору про державний кордон між двома країнами. В той же час він зазначив, що сьогодні бажано було б створити міжурядову демаркаційну комісію і провести демаркацію кордону. М.ТОМЕНКО переконаний, що такими діями “буде дано старт процесу максимального спрощення перетину нашими громадянами кордону, облаштування контрольно-пропускних пунктів, що, в свою чергу, перенаправить потік пасажирів і вантажні потоки та розвантажить вже існуючі на сьогодні пункти пропуску”.

М.ТОМЕНКО також висловив сподівання, що після активізації спільної діяльності парламентів двох країн в рамках ініціативи Європейського Союзу «Східне партнерство», Україна зможе розраховувати на отримання фінансування на демаркацію українсько-білоруського кордону. За його словами, пілотним проектом щодо демаркації українсько-білоруського державного кордону на 2011-2016 роки попередньо пропонувалося надати Україні допомогу у розмірі 17,5 млн. євро. Він також констатував, що двосторонній товарообіг між країнами у 2010 році вийшов на докризовий рівень.

Як повідомляє прес-служба, за результатами сьогоднішнього засідання Міжпарламентської комісії буде прийнято ряд відповідних рішень. Наступне засідання планується провести у місті Києві у 2011 році.