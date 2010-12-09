Головне на 9 грудня

Основні події сьогоднішнього дня



Адміністративна реформа



Склад Кабінету міністрів буде скорочено з 26 до 16 осіб.



Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомив глава Головного управління державної служби Тимофій МОТРЕНКО після закінчення засідання Комітету з економічних реформ.



«З 24-х (без урахування прем`єр-міністра і першого віце-прем`єра) до 16-ти буде скорочено склад Кабінету міністрів», - сказав Т.МОТРЕНКО.



Він відзначив, що таким є рішення, прийняте на комітеті, проведеному Президентом України, і найближчим часом очікується відповідний указ глави держави.



Він також повідомив, що загальна кількість органів влади буде скорочена майже удвічі - з 112 до 64.



Водночас віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО повідомив, що кожному з віце-прем`єрів буде підпорядковане профільне міністерство, в якому не буде окремих міністрів.



За словами С.ТІГІПКА, «кількість міністерств передбачається 16, таким чином, кількість членів Кабінету міністрів буде 17 осіб» (з урахуванням прем`єр-міністра).



При цьому він не уточнив, які саме міністерства скорочуватимуться, відзначивши, що відповідний указ Президента очікується найближчими днями. «Я сподіваюся, що він (указ – УНІАН) сьогодні-завтра буде підписаний Президентом», - сказав С.ТІГІПКО.



Також він повідомив, що планується на 50% скоротити апарат Кабінету міністрів і на 30% поступово буде скорочено кількість працюючих у виконавчих органах влади, а число виконавчих органів влади буде скорочене майже удвічі.

***

Кількість заступників міністрів планується скоротити до двох осіб.



Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН після засідання Комітету з економічних реформ.



«Більше не буде по вісім заступників (міністрів – УНІАН), як є зараз, а тільки по два. І один із заступників виконуватиме і функції керівника апарату», - сказала Г.ГЕРМАН.



Також вона повідомила, що скорочення будуть проведені і в обласних органах влади.



Крім того, за її інформацією, Президент має намір підписати відповідний указ про скорочення в органах влади вже сьогодні.



«Сьогодні Президент підпише відповідний указ. Про це він заявив на засіданні комітету. Він уже дуже конкретно і чітко покаже ті скорочення, які будуть», - сказала Г.ГЕРМАН.

Пенсійна реформа

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає неприпустимою і несправедливою ситуацію, коли в Україні мінімальна пенсія становить 740 грн., а максимальна – 60 тис. грн.



Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Комітету з економічних реформ, яке проходить сьогодні у Києві.



Президент наголосив, що у процесі реалізації запроваджених у травні поточного року реформ доводиться приймати інколи болючі рішення, але іншого шляху немає.



«Ми повинні будувати ефективну країну і справедливу відносно людей. Коли йдеться про пенсійну реформу, то не може бути такого, щоб в одного пенсіонера пенсія… Яка максимальна пенсія?», - запитав В.ЯНУКОВИЧ, звертаючись до прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА.



«Мінімальна – 740, а максимальна 60 тисяч. Ну не може такої бути несправедливості», - наголосив глава держави.



Як він заявив, коли різниця між розмірами мінімальної і максимальної пенсій - 100 разів, то такого не можна допустити. «Я звертаюсь до всіх вас. Ми всі з вами однакові, ми всі з вами люди. І ми не можемо так принижувати бідних людей. Врешті-решт, ми повинні, як кажуть, і про Бога подумати. Не можна цього далі творити», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.



Президент зазначив, що ця ситуація склалася у зв’язку з тим, що у попередні роки у Верховній Раді «проштовхнули відповідні закони». «Так чи ні?», - запитав В.ЯНУКОВИЧ у присутнього на засіданні колишнього голови Верховної Ради Олександра ТКАЧЕНКА.



«Під час будь-яких скликань заради політичних рішень була згода у парламенті – домовлялися і приймали рішення», - констатував В.ЯНУКОВИЧ. На його переконання, така політика веде в нікуди.

***

Опозиція вимагає від влади провести громадське обговорення проекту пенсійної реформи для того, щоб її норми не погіршували рівень соціального забезпечення громадян України.



Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні під час засідання опозиційного уряду.



Крім того, опозиційний уряд вирішив звернутися до всіх фракцій Верховної Ради з проханням підтримати законодавчі ініціативи відносно недопущення погіршення пенсійного забезпечення громадян і щодо неприпустимості порушення прав та обмеження соціальних гарантій громадян при укладенні міжнародних договорів.



Як зазначив заступник лідера фракції «БЮТ-Батьківщина», голова опозиційного уряду Сергій СОБОЛЄВ, влада очікує, що внаслідок проведення пенсійної реформи вдасться зекономити 5.6 млрд. грн.



Водночас, на його переконання, ці кошти можна було б знайти за рахунок інших джерел ,ніж погіршення соціального становища населення.



Зокрема, за словами С.СОБОЛЄВА, необхідно переглянути перелік компаній, які підпадають під дію закону про іноземні інвестиції, завозять на територію України підакцизні товари без сплати акцизів та всіх інших податків.



Крім того, додав він, можна було б знайти кошти за рахунок перегляду переліку зон пріоритетного розвитку і зон вільної торгівлі, через які також завозяться товари, але не сплачуються податки.



«Чи не краще припинити діяльність таких компаній, які сьогодні наближені до нинішньої влади та не сплачують акцизи, податки?», - запитав С.СОБОЛЄВ.

Фінанси

Генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА доручив підлеглим прокурорам до кінця року провести перевірки дотримання законодавства про заборону грального бізнесу в Україні.



Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Києві, представляючи нового прокурора Київської області Михайла ВИТЯЗЯ.



«Гральний бізнес вийшов з підпілля і процвітає, а правоохоронні органи інколи його «кришують»… Позавчора я провів нараду і зобов’язав провести комплексні перевірки по всій Україні і до кінця року вирішити це питання», - сказав В.ПШОНКА. При цьому він зауважив, що «на минулому тижні за покривання незаконної діяльності гральних закладів було заарештовано двох прокурорів».

Валютний ринок

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9580/7,9670 грн./дол., на 12:00 звузився спред – 7,9600/7,9665 грн./дол. На момент закриття торгів цінові рівні підвищилися до 7,9605/7,9680 грн./дол.



Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».



Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2563/0,2567 грн./рубль, на 12:00 ціни піднялися до 0,2566/0,2568 грн./рубль. На момент закриття ціни залишилися без змін. У Росії курс долар-рубль упав і склав 31 рубль за долар (-0,2050).



На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3290/1,3292 дол./євро, а на 15:00 впали – 1,3212/1,3214 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,5785/10,5920 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вниз – 10,5210/10,5355 грн./євро. На момент закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли рівня 10,5120/10,5280 грн./євро.

ПЕК



Екс-прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО передала в місію Міжнародного валютного фонду в Україні листи з проханням направити до України моніторингову групу для оцінки оборудки щодо компенсації "РосУкрЕнерго", яка може позбавити бюджет України 5,4 млрд. дол.



Як повідомляється на сайті Ю.ТИМОШЕНКО, листи адресовано кожному з 24 членів ради директорів Міжнародного валютного фонду, а також директору-розпоряднику МВФ Домініку СТРОСС-КАНУ.



У листі Ю.ТИМОШЕНКО подякувала МВФ за співпрацю, особливо під час фінансової кризи 2008-2009 рр., та наголосила, що ця співпраця важлива для проведення справжніх реформ в Україні та оздоровлення державних фінансів.



Ю.ТИМОШЕНКО висловила впевненість, що українська та міжнародна спільноти добре проінформовані про діяльність компанії "РосУкрЕнерго" та її засновників, і заявила, що українське суспільство розраховує на об’єктивну реакцію та професійні дії Ради директорів МВФ.



Ю.ТИМОШЕНКО запропонувала місії МВФ перед тим, як ухвалювати рішення про чергову фінансову допомогу, відправити в Україну спеціальну моніторингову групу, “яка розбереться з кожним кроком корупційної оборудки, в якій фігурує влада та "РосУкрЕнерго".



Також Ю.ТИМОШЕНКО вважає за необхідне в Меморандумі про співпрацю України з МВФ передбачити пункт про "добровільну відмову представників української влади від фінансування корупційної оборудки, пов’язаної з "РосУкрЕнерго".



Довідка УНІАН. 8 червня ц.р. Стокгольмський арбітражний суд задовольнив позов «РосУкрЕнерго» до НАК «Нафтогаз» про незаконне розмитнення 11 млрд. куб. м газу. Суд ухвалив повернути газ РУЕ, а також повернути додатково 1,1 млрд. куб. м газу як компенсацію за порушення умов контракту.



Водночас РУЕ вимагала від НАК відшкодувати збитки у грошовій формі. Сума вимог становила близько 5,4 млрд. дол.



29 листопада прес-служба НАК «Нафтогаз України» повідомила, що держхолдинг і RosUkrEnergo повністю врегулювали питання постачання газу.



Зокрема, згідно з підписаними документами на виконання рішення Арбітражного інституту торгової палати в м. Стокгольмі (Швеція), «Нафтогаз України» здійснить повернення компанії 12,1 млрд. куб. м газу. У свою чергу RosUkrEnergo погасить заборгованість перед «Нафтогазом» в сумі 1,7 млрд. дол. США.



7 грудня «РосУкрЕнерго» перерахувала НАКу 1,7 млрд. дол. свого боргу за газ перед держхолдингом.

***

Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням №2208-р від 8 грудня ц.р. схвалив концепцію Ядерного кодексу України.



Документ оприлюднений на сайті уряду.



У документі наголошується, що необхідне вирішення проблеми, яка полягає в недосконалості законодавчих актів у сфері використання ядерної енергії, що викликане відсутністю систематизованого, уніфікованого підходу до їх розробки. Існує також необхідність подальшого удосконалення законодавства у сфері використання ядерної енергії з урахуванням міжнародних зобов`язань України та його адаптації до законодавства Європейського Союзу відповідно до статті 51 Угоди про партнерство і співпрацю між Україною і Європейською співдружністю та їх державами-членами, підписаній 14 червня 1994 року.



Уряд зазначає, що можливі два варіанти розробки проекту Ядерного кодексу для впорядкування законодавства, забезпечення його узгодженості та усунення застарілих норм.



Згідно з першим варіантом, у єдиному законодавчому акті планується поєднати діючі положення законодавства у сфері використання ядерної енергії, які ефективно регулюють відповідні відносини і не втратили своєї актуальності. Такий варіант не потребуватиме подальшого перегляду значної кількості актів законодавства.



Другий варіант передбачає ґрунтовне опрацювання чинних положень законодавства у сфері використання ядерної енергії і внесення до нього істотних змін.

***

Київський апеляційний адміністративний суд своїм визначенням від 1 грудня п.р. залишив без задоволення апеляційні скарги Кабінету Міністрів України і НАК «Нафтогаз України» на ухвалу Окружного адміністративного суду від 13 липня п.р. у справі за позовом ЗАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння» до Кабміну.



Про це йдеться у визначенні суду, розміщеному в Єдиному державному реєстрі судових рішень.



Зокрема, суд залишив без задоволення апеляційні скарги Кабміну і НАК «Нафтогаз України» на ухвалу Окружного адміністративного суду від 13 липня п.р. у справі за позовом ЗАТ «Укрнафтобуріння» до Кабміну, яким було визнано протиправним і скасовано розпорядження Кабінету Міністрів України № 316-р від 2 березня 2010 року «Про надання спеціальних дозволів на користування надрами» у частині зобов`язання Міністерства охорони навколишнього природного середовища України видати 3 березня 2010 року НАК «Нафтогаз України» спеціальний дозвіл на користування надрами Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища у Харківській області з метою видобутку вуглеводнів.



Окрім того, суд вирішив, що ЗАТ «Укрнафтобуріння» має пріоритетні права на користування надрами Сахалінського родовища.



Нагадаємо, суперечки за право розробляти Сахалінське родовище ведуться останні кілька років.



У 2004 році Держкомітет з природних ресурсів позбавив ліцензії на розробку тодішнього партнера ЗАТ «Девон» – ДП «Полтаванафтогазгеологія» НАК «Надра України» – і передав її ЗАТ «Укрнафтобуріння».



Пізніше компанія «Девон» намагалася повернути ліцензію в судовому порядку.



У березні 2010 року Кабмін доручив Мінприроди видати ліцензію на розробку родовища НАК «Нафтогаз України».



Довідка УНІАН. Сахалінське родовище є одним з найперспективніших родовищ України, і протягом останніх років неодноразово ставало об`єктом незаконних дій з боку як посадовців державних органів, так і представників приватних компаній, які мають за мету одержати спецдозвіл на користування надрами цього родовища в обхід конкурентних процедур, встановлених законодавством.



ЗАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння» в 2004 році намагалося встановити контроль над родовищем, одержавши спецдозвіл. Проте в результаті прийняття ухвали Вищого господарського суду України від 11.08.2005 контроль над ним було відновлено за попереднім користувачем ДП «Полтаванафтогазгеологія» НАК «Надра України».



Водночас ВАТ «Укрнафта», як профільне підприємство, що має необхідну інфраструктуру на зазначеному родовищі, неодноразово зверталося до Кабінету Міністрів України і зацікавлених міністерств і відомств з пропозицією виставити спецдозвіл на користування надрами Сахалінського родовища на аукціон і сплатити за його результатами близько 300 млн. грн. до державного бюджету, оскільки існуючі надрокористувачі НАК «Надра України» і ДП «Полтаванафтогазгеологія» близько 20 років не можуть завершити геологічне вивчення Сахалінського родовища через брак матеріальних і фінансових ресурсів. Проте з причини можливої особистої зацікавленості певних осіб аукціони не були оголошені.

***

Азербайджан готовий поставляти до України 8 млн. тонн нафти на рік прокачуванням по нафтопроводу «Одеса-Броди» в аверсному режимі.



Про це повідомив міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО в інтерв`ю газеті «Урядовій кур’єр».



«Є пропозиції від Білорусі щодо транзиту венесуельської нафти обсягом 5 млн. тонн на рік і пропозиції Азербайджану про поставку до України до 8 млн. тонн нафти на рік у режимі аверсу», – сказав він.



При цьому міністр додав, що рентабельність роботи нафтопроводу «Одеса-Броди» буде досягнуто за прокачування не менш як 10 млн. тонн нафти на рік.



Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада п.р. міністр промисловості і енергетики Азербайджану Натік АЛІЄВ заявив про можливість поставляти до України 5 млн. тонн нафти щороку.



Нагадаємо, 23 листопада п.р. ВАТ «Укртранснафта» успішно завершила пробне прокачування нафти обсягом 80 тис. тонн по нафтопроводу «Одеса-Броди» в аверсному режимі на ЛВДС «Мозир» (Білорусь), яке здійснювалося з використанням вільних потужностей нафтопроводу «Одеса-Броди» і однієї з двох ниток нафтопроводу «Дружба».



Раніше, 25 жовтня п.р., у Мінську Україна і Білорусь підписали контракт на організацію пробного прокачування нафти по нафтопроводу «Одеса-Броди» в аверсному режимі.



Україна і Білорусь також уклали договір про транспортування нафти по нафтопроводу «Одеса-Броди» на 2011-2013 роки обсягом 8 млн. тонн на рік.

***

Національна комісія радіаційного захисту України (НКРЗУ) при Верховній Раді України має намір провести дослідження радіаційного забруднення територій, які мають статус зон, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, із метою їх скорочення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в ході круглого столу на тему «Соціально-економічний розвиток територій, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС» заявив голова НКРЗУ, народний депутат України Володимир СКУБЕНКО.

За його словами, виміри радіаційного забруднення проводитимуться в рамках виконання Указу Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА «Про заходи, пов'язані з 25-ю річницею Чорнобильської катастрофи» від 11 жовтня цього року.

«Поки не йдеться про виведення населених пунктів із зон радіаційного забруднення. Ми говоримо лише про те, що по ряду населених пунктів вже були проведені дослідження, які показали, що ступінь забруднення в них не відповідає тому рівню, за яким вони були занесені в 4-у зону забруднення», - зазначив В.СКУБЕНКО.

Він також підкреслив, що не йдеться про зменшення якихось виплат або пільг, які отримують сьогодні люди, які проживають у цих зонах. «Так, є 1-а зона забруднення, яка підлягала обов'язковому відселенню, але навіть там сьогодні будуються нові об'єкти з переробки ядерних відходів. 25 років ми працювали над ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, але сьогодні прийшов час щось будувати, будувати в 4-й зоні, найменше забрудненій після аварії, прийшов час оздоровлювати території. Держава повинна стимулювати розвиток зон соціальними та промисловими проектами. Для того, щоб ця зона поступово, як шагренева шкіра, стискалася і там починало відроджуватися життя», - додав народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2008 року міністр України з питань надзвичайних ситуацій і у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Володимир ШАНДРА заявив, що значна кількість населених пунктів, які знаходяться в чорнобильській зоні радіоактивного забруднення, стали менш небезпечними для життя.

«У 2007 році в цих областях Міністерство з надзвичайних ситуацій здійснило дозиметричну паспортизацію 2163 населених пунктів, 332 з яких уже сьогодні можна виводити з категорії радіоактивно забруднених, а 431 - переводити в нижчу категорію», - повідомив міністр.

Довідка УНІАН. Згідно із законом України «Про правовий режим територій, що зазнали радіаційного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи», прийнятим у 1991 році, зони радіоактивного забруднення розділені на чотири типи. 1-а зона відчуження – це територія, з якої проведено евакуацію населення в 1986 році; 2-а зона безумовного (обов'язкового) відселення - це територія, яка зазнала інтенсивного забруднення довгоживучими радіонуклідами. 3-я зона – зона гарантованого добровільного відселення – це територія зі щільністю забруднення грунту понад доаварійний рівень ізотопами цезію, стронцію або плутонію, де розрахункова ефективна еквівалентна доза опромінювання людини може перевищити 0,1 бер за рік понад дозу, яку вона отримувала в доаварійний період. 4-а зона посиленого радіоекологічного контролю – це територія зі щільністю забруднення грунту понад доаварійний рівень ізотопами цезію, стронцію або плутонію, за умови, що розрахункова ефективна еквівалентна доза опромінювання людини перевищує 0,05 бер за рік понад дозу, яку вона отримувала в доаварійний період.

Національні проекти



Кабінет міністрів України вчора, 8 грудня, затвердив перелік «Національних проектів» із пріоритетних напрямків соціально-економічного розвитку держави і «Положення про Національні проекти».



Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного агентства України з управління національними проектами.



У повідомленні зазначається, що в положенні вперше закріплено принципово новий проектний підхід державного управління, за яким упроваджується персональна відповідальність і конкретні терміни реалізації завдань.



Також створено практичний механізм для реалізації державно-приватного партнерства, затверджений Законом України «Про державно-приватне партнерство», який було прийнято Верховною Радою 1 липня 2010 року.



«Через 20 років української державності вперше вдалося зруйнувати радянську систему, коли діяльність державних органів була спрямована не на результат, а на процес, тобто не на виконання конкретних завдань із особистою відповідальністю, а на діяльність взагалі. На основі «Національних проектів» створено механізм державно-приватного партнерства, який дозволить оживити мертву державну власність, яка вже роками лежить вантажем на бюджеті країни», – заявив голова робочої групи «Національні проекти» Владислав КАСЬКІВ.



Також у повідомленні зазначено, що до затвердженого урядом переліку «Національних проектів» увійшли: LNG-термінал – морський термінал із прийому скрапленого природного газу; «Енергія природи» – будівництво комплексу вітрових, сонячних і малих гідроелектростанцій, виробництво твердого альтернативного палива; «Доступне житло» – система проектів комплексного будівництва доступного житла; «Нове життя» – нова якість охорони материнства і дитинства; «Чисте місто» – система комплексів із переробки ТПВ (твердих побутових відходів); «Якісна вода» – забезпечення населення України якісною питною водою; «Відкритий світ» – створення інформаційно-комунікаційної (4G) освітньої мережі національного рівня; «Місто майбутнього» – формування стратегічного плану й системи проектів розвитку міста (пілот – Київ); «Повітряний експрес» – залізничне пасажирське сполучення Київ – МА «Бориспіль» та будівництво інших інфраструктурних об`єктів МА «Бориспіль»; «Дунайський коридор» – розвиток транспортного сполучення та судноплавства в Дунайському регіоні; «Олімпійська надія – 2022» – створення спортивно-туристичної інфраструктури.

Транспорт



Станцію столичного метрополітену «Республіканський стадіон» перейменували на станцію «Олімпійська».



Про це УНІАН повідомив голова Постійної комісії Київради з питань культури і туризму Олександр БРИГІНЕЦЬ, посилаючись на рішення комісії КМДА з питань перейменувань і пам`ятних знаків.



«Комісія одностайно підтримала перейменування на станцію метро «Олімпійська». Це й зрозуміло, адже Республіканський стадіон уже давно іменується Олімпійським. Тому назва станції метро дещо застаріла і зжила себе», - упевнений О.БРИГІНЕЦЬ.



Крім того, назва станції «Олімпійська» буде зрозумілішим тисячам туристів, які приїдуть до Києва на Євро-2012, зазначив О.БРИГІНЕЦЬ.



*** Станція метро «Республіканський стадіон» була відкрита 19 грудня 1981 року. Указом Президента України в 1996 році Республіканський стадіон дістав свою нинішню назву - НСК «Олімпійський».

Будівництво



Комітет Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування, житлово-комунального господарства і регіональної політики 8 грудня ц.р. схвалив для розгляду парламентом у першому читанні законопроект «Про регулювання містобудівної діяльності».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства регіонального розвитку та будівництва.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня ц.р. Кабінет міністрів вніс законопроект №7418 «Про регулювання містобудівної діяльності» до парламенту.

29 листопада ц.р. Кабінет міністрів України схвалив доопрацьований варіант законопроекту.

Проектом передбачається удосконалення дозвільної системи в будівництві шляхом зменшення кількості дозвільних і узгоджувальних процедур, скорочення часу їх проходження і переліку необхідних документів, впровадження принципів мовчазної згоди, єдиного вікна і організаційної єдності, що дозволить адаптувати регуляторну політику України до європейських стандартів, забезпечити сприятливі умови для ведення бізнесу, розвитку будівельною і суміжних галузей.

Крім того, законом вводиться поняття єдиного містобудівного кадастру, до якого буде забезпечений широкий доступ, а також поняття зонінгу.

Планується, що з ухваленням цього законопроекту кількість дозвільних процедур для інвесторів скоротиться з 90 до 25, з яких інвестор робить тільки 9 кроків, а терміни отримання дозвільної документації – з 400-450 до 60 днів.

У цьому законопроекті міністерство вводить поняття декларативного принципу для початку будівництва і введення об'єктів в експлуатацію. У свою чергу об'єкти пропонується розділити на п'ять категорій, залежно від ступеню складності та небезпеки їх будівництва.

Соцполітика



Кабінет міністрів України скоротив витрати за бюджетною програмою «Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань» на суму 847,7 тис. грн., збільшивши тим самим фінансування бюджетної програми «Санаторне лікування ветеранів війни (окрім хворих на туберкульоз)» на аналогічну суму.



Це передбачено урядовим розпорядженням №2202-р від 8 грудня 2010 року, текст якого розміщений на офіційному сайті Кабміну.



Згідно з документом, скорочення витрат на щорічну допомогу ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань здійснюється у зв`язку з очікуваною економією бюджетних коштів.

***



За оперативними даними, в січні-листопаді 2010 року до бюджету Пенсійного фонду з усіх джерел фінансування надійшло 167 млрд. 317,9 млн. грн., що на 25%, або 33 млрд. 634,6 млн. грн. більше, ніж за аналогічний період минулого року.



Про це повідомляється на офіційному сайті Пенсійного фонду.



Згідно з повідомленням, власні надходження ПФ за звітний період склали 106 млрд. 544,5 млн. грн. – 97,9% плану. Сума власних доходів у січні-листопаді збільшилася на 19%, або 17 млрд. 37,3 млн. грн., порівняно з аналогічним періодом минулого року.



Витрати на виплату пенсій і грошової допомоги за січень-листопад 2010 року склали 174 млрд. 627,3 млн. грн.

***

В Україні у січні-вересні цього року міграційний приріст населення в Україні збільшився на 1,8 тис. осіб порівняно з відповідним періодом попереднього року і становив 11,6 тис. осіб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту.

За даними Департаменту сімейної та гендерної політики Мінсім’ї, міграційний приріст зафіксовано у 17 регіонах країни, скорочення - у 10-ти.

Міністр у справах сім'ї, молоді та спорту Равіль САФІУЛЛІН зазначив, що міграція в Україні поступово набуває рис все істотнішого складника демографічної ситуації.

Майже половина прибулих в Україну зареєстрували своє місце проживання у 5 регіонах - Одеській області, АР Крим, Києві, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Серед прибулих в Україну за цей період іммігранти з країн СНД становили 77,8%, з інших країн – 22,2%. Серед вибулих з України 51,9% виїхали до країн СНД і 48,1% - до інших країн.

Станом на 1 жовтня 2010 року в Україні проживало 45 млн. 822 тис. осіб. Упродовж січня-вересня 2010 року чисельність населення зменшилася на 140, 7 тис. осіб, що в розрахунку на 1000 жителів становило 4,1 особи.

Зменшення чисельності населення відбулося виключно за рахунок природного скорочення - 152 тис. 300 осіб.

Разом з тим, порівняно з січнем-вереснем 2009 року, обсяг природного скорочення збільшився на 10,2 тис осіб, або з 4,1 до 4,4 особи в розрахунку на 1000 осіб.

Надзвичайні ситуації

У Закарпатті вже відселено 202 мешканців будинків, які потрапляють в зону підтоплень, та ще 1 тис. осіб – готуються.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Центрі пропаганди Управління МНС в Закарпатській області.

У Центрі пропаганди нагадали, що зранку у селі Вільхівці Тячівського району Закарпатської області підмито маже сотню метрів мокрого підкосу правобережної дамби на р. Тересва, через що існує небезпека прориву довжиною 40-50 метрів.

«Якщо дамбу прорве, а така ймовірність дуже висока з огляду на погодні умови, то можуть бути підтоплені 305 дворогосподарств на восьми вулицях населеного пункту», - повідомив помічник начальника ГУ МНСУ в Закарпатські області Федір ФІЛІП.

Наразі, за його словами, триває відселення цих людей.

Для дій у ймовірних зонах можливого підтоплення проведені розрахунки та приведені у готовність сили і засоби МНС.

У Центрі пропаганди ГУ МНС в Закарпатській області також стверджують, що ситуація з паводком наразі контрольована. Населення районів області постійно інформується про ситуацію, що склалася, і заходи, що вживаються владою для нормалізації обстановки.

Довідка УНІАН. Станом на 17.00 9 грудня в Закарпатті підтоплені 1 тис. 117 житлових будинків, зруйновано 5 мостів та 6 кілометрів доріг.

До ліквідації наслідків несприятливих погодних умов залучено 1129 осіб та 235 одиниць техніки від служб життєзабезпечення.

(УНІАН)