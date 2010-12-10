Анонс на 10 грудня

* Під головуванням голови КМДА Олександра Попова відбудеться розширене засідання Колегії Київської міської державної адміністрації на тему: «Розвиток інженерних мереж міста Києва». Учасники: В'ячеслав Лісовик, начальник ГУ енергетики, енергоефективності та енергозбереження, Олександр Зайцев, технічний директор АЕК «Київенерго», Ярослав Філатов, голова правління, ген.директор ВАТ АК «Київводоканал», Дмитро Новицький, начальник ГУ комунального господарства, Сергій Слепкань, голова правління ВАТ «Київгаз».



* Розпочнеться дводенний семінар на тему: «Боротьба з шахрайством і корупцією в сфері управління державними фінансами», який проведе Головне контрольно-ревізійне управління України. Захід відбудеться в рамках проекту Світового банку «Модернізація державних фінансів». Відкриє семінар голова ГоловКРУ П. Андрєєв. Учасники: заст.голови ГоловКРУ Д. Красніков, заст.голови ГоловКРУ О. Чечуліна, заступник міністра юстиції України Ю. Притика, перший заступник голови ГУ держслужби України В. Ткач та інші.



* Відбудеться семінар на тему: "Податковий кодекс України: новації в обчисленні і адмініструванні податків" за участю голови ДПА України Олександра Папаїки, заст.голови ДПА України Сергія Лекаря та провідних фахівців ДПА України. Мова піде про основні аспекти Податкового кодексу, про сплату податку на прибуток у контексті Податкового кодексу, про нові умови адміністрування податку на додану вартість, про оподаткування фізичних осіб, про податковий контроль юридичних осіб та ін.



* Прес-конференція голови Державної служби автомобільних доріг України Володимира Демішкана на тему: «Результати роботи Укравтодору за 2010 рік. Проблеми та перспективи розвитку дорожної галузі ».



* Прес-конференція на тему: «Чи загрожує Україні дефіцит цукру?». Учасники: почесний президент Асоціації фермерів і приватних землевласників України, голова Союзу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України Іван Томич і аналітик Української аграрної конфедерації Денис Рубченко.



* Круглий стіл на тему: "Податковий кодекс: що чекає український бізнес". Організатори: Юридичний клуб; Журнал "Український юрист"; ІА "ЛігаБізнесІнформ". Учасники: Олександра Кужель, зам.глави партії "Сильна Україна", екс-глава Держкомпідприємництва; Ксенія Ляпіна, народний депутат України; Наталія Короленко, народний депутат України; Валерій Писаренко, народний депутат України; Зорян Шкіряк, лідер ГО "Новий Київ", голова Соціально-християнської партії; Сергій Ігнатовський, партнер ЮФ "Саєнко Харенко"; Олександра Федотенко, партнер ЮФ "Антика"; Дмитро Сушко, керуючий партнер PSP Audit та ін.



* У Державному університеті інформаційно-комунікаційних технологій відбудеться презентація технології LTE - надшвидкої передачі даних для вирішення соціальних і економічних завдань. Відбудеться брифінг для ЗМІ за участю: голови НКРЗ Володимира Олійника, члена НКРЗ Володимира Звєрєва, віце-президента Alcatel-Lucent в Росії та країнах СНД Олександра Тихонова і ректора університету інформаційно-комунікаційних технологій Володимира Кривуца.



* 11-30 - В УНІАН відбудеться презентація "Декларації економічної свободи". Учасники: народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія Королевська, народний депутат України Євген Суслов, народний депутат України Сергій Власенко (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.



* Прес-конференція на тему: "Аграрний бюджет 2011. Відкрите звернення лідерів громадських організацій АПК до Прем'єр-міністру України Миколі Азарову". Учасники: президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко, голова Аграрного союзу України Геннадій Новіков, президент Асоціації фермерів і приватних землевласників України Микола Міркевич.



* Відбудеться урочисте відкриття нового виробництва - двох асептичних ліній унікального для України проекту з виготовлення рідких лікарських засобів «РЛЗ-2». Кошторис проекту становить 40 млн. євро. Основою проекту є створення повного циклу виробництва ін'єкційних препаратів з мінімальним втручанням персоналу на асептичних стадіях процесу, який відповідає міжнародним стандартам GMP та FDA. У новому цеху будуть виробляти понад 40 найменувань лікарських препаратів різних фармакологічних груп, в тому числі і нового напрямку для підприємства - біотехнологічних препаратів. Учасники: Микола Азаров, Прем'єр-міністр України; Тетяна Бахтєєва, голова Комітету з питань охорони здоров'я ВРУ, Філя Жебровскаz, голова правління, ген.директор ВАТ «Фармак», Зіновій Митник, міністр охорони здоров'я України; Олександр Попов, голова КМДА.



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