Янукович звільнив 15 міністрів і призначив 10 нових

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Андрія КЛЮЄВА з посади першого віце-прем`єр-міністра України, Бориса КОЛЕСНІКОВА, Сергія ТІГІПКА і Віктора ТИХОНОВА з посад віце-прем`єрів.

Відповідні укази розміщено на офіційному сайті глави держави.

Також Президент звільнив Юрія БОЙКА з посади міністра палива та енергетики;

Костянтина ЄФИМЕНКА – з посади міністра транспорту та зв`язку;

Дмитра КОЛЄСНІКОВА – з посади міністра промислової політики;

Миколу ПРИСЯЖНЮКА – з посади міністра аграрної політики;

Михайла КУЛИНЯКА – з посади міністра культури і туризму;

Василя НАДРАГУ – з посади міністра праці та соціальної політики;

Віктора БАЛОГУ – з посади міністра з питань надзвичайних ситуацій;

Миколу ЗЛОЧЕВСЬКОГО – з посади міністра охорони навколишнього природного середовища;

Юрія ХІВРИЧА - з посади міністра з питань житлово-комунального господарства;

Володимира ЯЦУБУ - з посади міністра регіонального розвитку та будівництва;

Юрія ЯЩЕНКА – з посади міністра вугільної промисловості;

Василя ЦУШКА – з посади міністра економіки;

Равіля САФІУЛЛІНА – посади міністра у справах сім`ї, молоді та спорту;

Дмитра ТАБАЧНИКА – з посади міністра освіти і науки;

Анатолія ТОЛСТОУХОВА з посади міністра Кабінету міністрів.

Іншими своїми указами Президент призначив:

Андрія КЛЮЄВА - першим віце-прем`єр-міністром - міністром економічного розвитку і торгівлі;

Бориса КОЛЕСНІКОВА - віце-прем`єр-міністром - міністром інфраструктури;

Сергія ТІГІПКА - віце-прем`єр-міністром - міністром соціальної політики;

Віктора ТИХОНОВА - віце-прем`єр-міністром - міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства;

Віктора БАЛОГУ - міністром надзвичайних ситуацій;

Юрія БОЙКА - міністром енергетики та вугільної промисловості;

Миколу ЗЛОЧЕВСЬКОГО - міністром екології та природних ресурсів;

Михайла КУЛИНЯКА - міністром культури;

Миколу ПРИСЯЖНЮКА - міністром аграрної політики та продовольства;

Дмитра ТАБАЧНИКА - міністром освіти і науки, молоді та спорту;

Перестановки не стосуються міністрів закордонних справ, внутрішніх справ, оборони, юстиції та охорони здоров`я.