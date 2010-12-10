Янукович звільнив 15 міністрів і призначив 10 нових
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Андрія КЛЮЄВА з посади першого віце-прем`єр-міністра України, Бориса КОЛЕСНІКОВА, Сергія ТІГІПКА і Віктора ТИХОНОВА з посад віце-прем`єрів.
Відповідні укази розміщено на офіційному сайті глави держави.
Також Президент звільнив Юрія БОЙКА з посади міністра палива та енергетики;
Костянтина ЄФИМЕНКА – з посади міністра транспорту та зв`язку;
Дмитра КОЛЄСНІКОВА – з посади міністра промислової політики;
Миколу ПРИСЯЖНЮКА – з посади міністра аграрної політики;
Михайла КУЛИНЯКА – з посади міністра культури і туризму;
Василя НАДРАГУ – з посади міністра праці та соціальної політики;
Віктора БАЛОГУ – з посади міністра з питань надзвичайних ситуацій;
Миколу ЗЛОЧЕВСЬКОГО – з посади міністра охорони навколишнього природного середовища;
Юрія ХІВРИЧА - з посади міністра з питань житлово-комунального господарства;
Володимира ЯЦУБУ - з посади міністра регіонального розвитку та будівництва;
Юрія ЯЩЕНКА – з посади міністра вугільної промисловості;
Василя ЦУШКА – з посади міністра економіки;
Равіля САФІУЛЛІНА – посади міністра у справах сім`ї, молоді та спорту;
Дмитра ТАБАЧНИКА – з посади міністра освіти і науки;
Анатолія ТОЛСТОУХОВА з посади міністра Кабінету міністрів.
Іншими своїми указами Президент призначив:
Андрія КЛЮЄВА - першим віце-прем`єр-міністром - міністром економічного розвитку і торгівлі;
Бориса КОЛЕСНІКОВА - віце-прем`єр-міністром - міністром інфраструктури;
Сергія ТІГІПКА - віце-прем`єр-міністром - міністром соціальної політики;
Віктора ТИХОНОВА - віце-прем`єр-міністром - міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства;
Віктора БАЛОГУ - міністром надзвичайних ситуацій;
Юрія БОЙКА - міністром енергетики та вугільної промисловості;
Миколу ЗЛОЧЕВСЬКОГО - міністром екології та природних ресурсів;
Михайла КУЛИНЯКА - міністром культури;
Миколу ПРИСЯЖНЮКА - міністром аграрної політики та продовольства;
Дмитра ТАБАЧНИКА - міністром освіти і науки, молоді та спорту;
Перестановки не стосуються міністрів закордонних справ, внутрішніх справ, оборони, юстиції та охорони здоров`я.