Сьогодні у Москві пройде засідання Ради глав держав СНД.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН у РФ у прес-службі Кремля, під час засідань лідерів СНД у вузькому і розширеному складах передбачається поглиблена дискусія з урахуванням результатів роботи російського головування за його пріоритетами: підвищення ефективності економічної взаємодії у рамках СНД і проведення у 2010 р. тематичних років – Року науки та інновацій і Року ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. Окремо заслуховуватиметься інформація про підсумки проведення у державах - учасницях СНД заходів у рамках святкування 65-ї річниці Перемоги.

Повідомляється, що особливу увагу на засіданні буде приділено перспективам нарощування економічного співробітництва. Порядком денним саміту, зокрема, передбачається обговорення ходу роботи над проектом Договору про зону вільної торгівлі у рамках Співдружності. Його підписання покликане сприяти формуванню договірної бази, що відповідає сучасним вимогам, для лібералізації торгівлі на теренах СНД, ліквідації бар`єрів у взаємній торгівлі.

З метою розвитку усталеної практики проведення тематичних років буде обговорено проект Рішення Ради глав держав про оголошення 2011 р. Роком підвищення продовольчої безпеки в СНД.

На саміті також планується розглянути Стратегію міжнародної молодіжної співпраці у рамках СНД на період до 2020 р.

Як очікується, під час саміту як одне з ключових завдань буде розглянуто реалізація Плану пріоритетних заходів у гуманітарній сфері на 2011–2012 рр., схваленого на засіданні Ради глав урядів СНД (Санкт-Петербург, 19 листопада ц.р.).

Традиційно важливе місце посядуть питання співпраці у правоохоронній і військовій сферах. Передбачається, що глави держав розглянуть проект Договору держав - учасниць СНД про міжнародний розшук осіб, а також проекти цільових програм на 2011–2013 рр. щодо боротьби зі злочинністю, тероризмом і екстремізмом, незаконним оборотом наркотичних засобів, торгівлею людьми. Крім того, планується розглянути Концепцію військової співпраці на період до 2015 р. і План заходів щодо реалізації Концепції узгодженої прикордонної політики на 2011–2015 рр.

Водночас на засіданні Ради глав держав СНД відбудеться обмін думками і за актуальною регіональною і міжнародною проблематикою. Планується, зокрема, обговорити взаємодію держав - учасниць Співдружності у рамках ОБСЄ – з урахуванням головування Республіки Казахстан у цій Організації в поточному році і в контексті підсумків саміту ОБСЄ (Астана, 1–2 грудня ц.р.).

На розгляд глав держав буде представлено проект спільного Звернення у зв`язку з 25-ми роковинами аварії на Чорнобильській АЕС.

Очікується ухвалення рішення про головування у Співдружності в 2011 р., а також про терміни і місце проведення наступного засідання Ради глав держав СНД.