Янукович створив Комісію зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом затвердив Положення про Комісію зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права, а також її персональний склад.

Указ від 9 грудня, положення та список членів комісії розміщено на офіційному сайті глави держави.

Зазначена комісія, згідно з положенням, є консультативно-дорадчим органом при Президентові України.

Комісія зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права має готувати пропозиції щодо вжиття заходів для завершення виконання Україною зобов`язань, що випливають з її членства в Раді Європи, визначених Висновком Парламентської асамблеї Ради Європи №190 (1995), з урахуванням положень резолюцій Парламентської асамблеї Ради Європи щодо України, зокрема Резолюції 1755 (2010).

Також комісія повинна сприяти налагодженню тісної співпраці між Україною та Європейською Комісією "За демократію через право" (Венеціанська Комісія), готувати пропозиції щодо врахування її висновків та рекомендацій; а також щодо досягнення відповідності положень Конституції України європейським стандартам і цінностям на основі рекомендацій Європейської Комісії "За демократію через право" (Венеціанська Комісія).

Крім того, комісія має здійснювати аналіз нормативно-правових актів та моніторинг ефективності реалізації таких актів з метою приведення їх у відповідність із європейськими нормами і стандартами, вимогами політичної складової Копенгагенських критеріїв 1993 року щодо набуття членства України в Європейському Союзі, а також готувати пропозиції з удосконалення законодавства України.

Комісія зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права також має готувати довідкові матеріали, що стосуються питань відповідності правової системи України вимогам політичної складової Копенгагенських критеріїв 1993 року, виконання відповідних положень Плану дій "Україна - Європейський Союз", вжиття заходів щодо висвітлення роботи з виконання цього Плану в засобах масової інформації.

Головою комісії (з позначкою "за згодою") призначено народного депутата Сергія ГОЛОВАТОГО. Голова Комісії за посадою є членом української частини Комітету з питань співробітництва між Україною та Європейським Союзом.

Загалом у складі комісії 21 член - усі правники, які обіймають керівні посади у навчальних закладах, юридичних фірмах та громадських об`єднаннях. 19 з них призначено з позначкою "за згодою".