Азаров доручив членам уряду розпочати ліквідацію та реорганізацію міністерств

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив членам Кабінету міністрів негайно розпочати процес ліквідації і реорганізації міністерств та відомств, вжити належних заходів щодо скорочення чисельності апаратів Секретаріату Кабміну, міністерств та відомств.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабміну, відбулося перше організаційне засідання нового складу Кабінету міністрів України, сформованого на виконання Указу Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади».

Глава уряду підкреслив, що мета адміністративної реформи - якісно підвищити ефективність державного управління, взаємодії центральних органів виконавчої влади, а на другому етапі - місцевих адміністрацій.

Як повідомляв УНІАН, вчора Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ видав указ «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади», яким було змінено систему центральних органів виконавчої влади. Крім того, В.ЯНУКОВИЧ іншим указом змінив склад Кабінету міністрів України.