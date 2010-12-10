Азаров доручив розпочати ліквідацію та реорганізацію міністерств

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив членам Кабінету міністрів негайно розпочати процес ліквідації і реорганізації міністерств та відомств, вжити належних заходів щодо скорочення чисельності апаратів Секретаріату Кабміну, міністерств та відомств.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабміну, відбулося перше організаційне засідання нового складу Кабінету міністрів України, сформованого на виконання Указу Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади».

Глава уряду підкреслив, що мета адміністративної реформи - якісно підвищити ефективність державного управління, взаємодії центральних органів виконавчої влади, а на другому етапі - місцевих адміністрацій.

Як повідомляв УНІАН, вчора Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ видав указ «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади», яким було змінено систему центральних органів виконавчої влади. Крім того, В.ЯНУКОВИЧ іншим указом змінив склад Кабінету міністрів України.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Андрія КЛЮЄВА з посади першого віце-прем`єр-міністра України, Бориса КОЛЕСНІКОВА, Сергія ТІГІПКА і Віктора ТИХОНОВА з посад віце-прем`єрів.

Відповідні укази розміщено на офіційному сайті глави держави.

Також Президент звільнив Юрія БОЙКА з посади міністра палива та енергетики;

Костянтина ЄФИМЕНКА – з посади міністра транспорту та зв`язку;

Дмитра КОЛЄСНІКОВА – з посади міністра промислової політики;

Миколу ПРИСЯЖНЮКА – з посади міністра аграрної політики;

Михайла КУЛИНЯКА – з посади міністра культури і туризму;

Василя НАДРАГУ – з посади міністра праці та соціальної політики;

Віктора БАЛОГУ – з посади міністра з питань надзвичайних ситуацій;

Миколу ЗЛОЧЕВСЬКОГО – з посади міністра охорони навколишнього природного середовища;

Юрія ХІВРИЧА - з посади міністра з питань житлово-комунального господарства;

Володимира ЯЦУБУ - з посади міністра регіонального розвитку та будівництва;

Юрія ЯЩЕНКА – з посади міністра вугільної промисловості;

Василя ЦУШКА – з посади міністра економіки;

Равіля САФІУЛЛІНА – посади міністра у справах сім`ї, молоді та спорту;

Дмитра ТАБАЧНИКА – з посади міністра освіти і науки;

Анатолія ТОЛСТОУХОВА з посади міністра Кабінету міністрів.

Іншими своїми указами Президент призначив:

Андрія КЛЮЄВА - першим віце-прем`єр-міністром - міністром економічного розвитку і торгівлі;

Бориса КОЛЕСНІКОВА - віце-прем`єр-міністром - міністром інфраструктури;

Сергія ТІГІПКА - віце-прем`єр-міністром - міністром соціальної політики;

Віктора ТИХОНОВА - віце-прем`єр-міністром - міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства;

Віктора БАЛОГУ - міністром надзвичайних ситуацій;

Юрія БОЙКА - міністром енергетики та вугільної промисловості;

Миколу ЗЛОЧЕВСЬКОГО - міністром екології та природних ресурсів;

Михайла КУЛИНЯКА - міністром культури;

Миколу ПРИСЯЖНЮКА - міністром аграрної політики та продовольства;

Дмитра ТАБАЧНИКА - міністром освіти і науки, молоді та спорту;

Перестановки не стосуються міністрів закордонних справ, внутрішніх справ, оборони, юстиції та охорони здоров`я.