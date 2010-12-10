Експерт: необхідно створити два держоргани з боротьби з корупцією

Директор Бюро з питань антикорупційної політики Руслан РЯБОШАПКА наголошує на необхідності створення двох державних органів з боротьби з корупцією.

Про це він сказав в інтерв`ю журналу «Профіль».

«Грунтуючись на міжнародному досвіді, необхідно розмежувати правоохоронні (поліцейські) функції і функції координації і попередження корупції шляхом створення двох окремих органів», – заявив Р.РЯБОШАПКА.

«Один орган повинен відповідати за розслідування злочинів, пов`язаних з корупцією, другий – здійснювати координацію діяльності державних структур у сфері попередження корупції, розробки антикорупційної політики і превентивних заходів», – пояснив Р.РЯБОШАПКА.

Він також окреслив перспективи реформування сфери боротьби з корупцією. На думку директора бюро, головне завдання таких законодавчих перетворень – приведення принципів роботи органів, що відповідають за попередження корупції і боротьбу з нею, у відповідність з міжнародними стандартами. Зважаючи на це, Концепцією реформування кримінальної юстиції передбачене створення спеціального органу досудового розслідування корупційних правопорушень з повноваженнями проведення досудового розслідування і координації діяльності у цій сфері. Також планується введення спеціалізації прокурорів (державних обвинувачів) по кримінальному переслідуванню корупційних правопорушень, повідомив Р.РЯБОШАПКА.

Довідка УНІАН. У червні цього апарат Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики був реорганізований у Бюро з питань антикорупційної політики.

Структура Бюро складається з секторів: проведення антикорупційної експертизи, аналізу і дослідження проблем виникнення корупції, міжнародної співпраці й інформаційної політики і координації діяльності центральних органів виконавчої влади з питань антикорупційної політики.

До головних функцій Бюро належить підготовка і реалізація урядових пріоритетів у проведенні антикорупційної політики.