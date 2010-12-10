У ГПУ знаходиться 49 кримінальних справ щодо нинішніх урядовців - Пшонка

Генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА заявляє, що в Головному слідчому управлінні ГПУ зараз знаходиться 49 кримінальних справ щодо незаконних дій представників нинішньої влади.

Про це він заявив в інтерв`ю газеті «Сегодня», текст якого розміщено на сайті видання.

«Серед них - Тетяни РУДЬ з Держкомцін, заступник міністра екології ПРЕСНЕРА тощо. Ми не розрізняємо, до якої влади належить урядовець», - сказав він.

За словами В.ПШОНКИ, для Президента це теж не має значення. Він нагадав, що Президент неодноразово підкреслював у своїх виступах – діяти тільки строго згідно із законом.