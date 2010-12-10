Запропонована владою адмінреформа зберігає сваволю і корупцію - «Наша Україна»

«Наша Україна» заявляє, що запропонована владою адміністративна реформа зберігає сваволю і корупцію в державі.

Про це наголошується в заяві політичної партії, повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої Україна».

На думку «нашоукраїнців», об’єднання низки міністерств, ліквідація і утворення довгого переліку державних комітетів, які нинішня влада видає за адміністративну реформу, не полегшує життя людей та не вирішує головних проблем українського державного управління.

Зокрема, в партії звертають увагу на те, що не зроблено жодного кроку для зменшення свавілля та корупції чиновників у столиці та на місцях. Саме від цього щодня потерпають українські громадяни, підкреслюється в заяві.

Також не зменшено адміністративний тягар на суспільство. Не скорочені надмірні повноваження органів влади – щодо регулювання усіх аспектів життя, праці, освіти, охорони здоров’я, ділової активності громадян, констатували в “Нашій Україні”.

«Відтак державний механізм України залишається неефективним, діяльність чиновників спрямована на репресії, придушення і здирництво», - йдеться в заяві.

На думку «Нашої України», справжня адміністративна реформа – це не злиття міністерств під одним дахом, а позбавлення діяльності органів влади тієї радянської суті, яка наполегливо відроджується протягом останніх місяців. Люди мають звільнитись від тиску держави, безглуздих вимог, застарілих бюрократичних процедур, свавілля чиновників - а влада має служити народу.

«Зрештою, рокіровка у міністерствах створює димову завісу для чиновників, аби не допустити притягнення їх до відповідальності за бездіяльність та зловживання», - вважають в «Нашій Україні».

Політична партія «Наша Україна» вимагає звіту усіх звільнених чиновників за використання бюджетних коштів у 2010 році, тобто за час керування відповідними міністерствами та відомствами.

«Ми вимагаємо також системного скорочення функцій і повноважень органів влади, а не тільки посад. Позбавлення чиновників можливостей для здирництва, сваволі і поширення корупції. Без виконання цих вимог Україна замість адміністративної реформи отримає лише банальну імітацію», - йдеться в заяві.