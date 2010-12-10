На Закарпатті підтоплено 1133 приватних будинків, знеструмлено 20 сіл

У Закарпатті через підвищення рівнів води у річках підтоплено 1133 приватних житлових будинків, знеструмлено 20 сіл.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства екології та природних ресурсів України із посиланням на дані Головного управління МНС України в Закарпатській області станом на сьогодні.

За даними Мінекології, на сьогодні внаслідок несприятливих погодних умов та підвищення рівня води у річках паводковою ситуацією охоплено Свалявський, Виноградівський, Воловецький, Міжгірський, Хустський, Перечинський, Тячівський, Іршавський, Рахівський та Мукачівський райони Закарпатської області.

Протягом цієї ночі пройшли максимальні рівні води на р.Тиса у містах Тячів та Хуст.

За даними Головного управління МНС України в Закарпатській області станом на сьогодні підтоплено 1133 приватних житлових будинків, 214 підвалів будинків, 404 криниці, 121 га сільськогосподарських угідь, пошкоджено берегоукріплення та автодороги, 4 залізобетонних та 9 дерев’яних мостів.

Зафіксовано 5 селевих потоків, відключено від електропостачання 10 населених пунктів повністю та 10 частково, призупинено роботу Хустського та Міжгірського водозаборів.

Поблизу с. Біловарці Тячівського району через просідання грунту пошкоджено газопровід середнього тиску, внаслідок чого без газопостачання залишились три населені пункти (с.Грушово, с.Терново, та с.Біловарці), через відсутність електропостачання не працює 8 АТС.

Працює обласна та районні комісії техніко-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, силами служб життєзабезпечення здійснюється ліквідація наслідків надзвичайної ситуації, забезпечення проїзду по автошляхах області, відновлення автошляхів, берегоукріплень, мостів та електропостачання. Усього до ліквідації наслідків несприятливих погодних умов залучено 1129 чол. та 235 одиниць техніки.

Державна екологічна інспекція в Закарпатській області продовжує здійснювати контроль за екологічно небезпечними об’єктами, що знаходяться в зоні можливого підтоплення.