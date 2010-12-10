Другим етапом адмінреформи буде реформування місцевих органів влади - Азаров

Другим етапом адміністративної реформи буде реформування місцевих органів влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«Безумовно, адміністративна реформа приведе до економії державних коштів. І, як ви знаєте, ми на мільярд вже скоротили витрати на адміністративно-управлінський апарат. Це тільки цього року. Наступного року економія буде, природно, ще більше. Але головний сенс адміністративної реформи полягає зовсім або не стільки в економії коштів, скільки у підвищенні ефективності управління», - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, існуюча система управління в Україні нікого не задовольняє, і її необхідно змінювати. «Ми зробили рішучий крок шляхом, перш за все, спрощення, тому що будь-яке спрощення завжди сприяє підвищенню ефективності і якості управління, поліпшенню логістики ухвалення рішень, усуненню дублюючих ланок, тих ланок, які штучно гальмували проходження рішень», - сказав прем`єр-міністр.

За його словами, дев`ять місяців роботи уряду показали слабкі місця в управлінні. Саме цей досвід і закладений в основу проведення адмінреформи. «Це тільки перший етап. Другим етапом піде, безумовно, реформа місцевих адміністрацій. Важливо, щоб держава і місцеві адміністрації добре організовували роботу і надавали людям якісні адміністративні послуги. У цьому сенс реформи», - зазначив прем`єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав указ про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади.

Зокрема, в процесі ліквідації і реорганізації Кабміну доручено забезпечити скорочення чисельності державних службовців не менше ніж на 30%, і вжити заходів зі скорочення штатної чисельності працівників секретаріату Кабміну не менше ніж на 50%.

Замість 112 органів центральної виконавчої влади створено 63. З них 16 міністерств, 28 служб, 12 агентств і 7 інспекцій.

Кількість членів Кабінету міністрів Президент скоротив з 36 до 17 осіб.