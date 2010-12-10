Україна інвентаризує свою участь в СНД

Україна інвентаризує свою участь у Співдружності незалежних держав.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив на засіданні Ради глав держав країн СНД сьогодні в Москві.

«Зараз в Україні триває активна робота з інвентаризації нашої участі в Співдружності, яку ми розглядаємо крізь призму, перш за все, національних інтересів, як це було впродовж останніх років», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він відзначив, що також вивчається можливість приєднання України до окремих органів галузевої співпраці СНД і зняття застережень до ряду документів Співдружності.

Зокрема, за його словами, це стосується стратегії економічного розвитку Співдружності до 2020 року і плану заходів щодо її реалізації. Україна уважно розгляне можливість зняття застережень до концепції подальшого розвитку СНД, сказав В.ЯНУКОВИЧ.

«Ми беремо якнайактивнішу участь у переговорному процесі щодо договору про зону вільної торгівлі. Сподіваюся, що наступного року буде ухвалено рішення, які сприяють лібералізації торгового режиму між нашими країнами», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що Україна планує розширити свою участь у Співдружності не тільки в економічній, а й в гуманітарній сферах. Зокрема, вивчається можливість зняття застережень до угоди про гуманітарну співпрацю, а також приєднання до діяльності Ради з гуманітарної співпраці і Міжнародного фонду гуманітарної співпраці СНД. «Формально цей процес має закінчитися в 2011 році», - наголосив Президент України.