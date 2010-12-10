АНОНС подій 13 грудня

Шевченківський районний суд міста Києва оголосить рішення у справі звинувачень СБУ проти заступника голови НРУ, екс-міністра регіонального розвитку і будівництва Василя Куйбіди.

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Почнеться засідання Погоджувальної ради Верховної Ради.

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Прес-конференція на тему: «Наша турбота - захистити що постраждали» за участю президента Моторного (транспортного) страхового бюро України Володимира Романішина і зам.начальника Департаменту ДАІ МВС України Володимира Резникова.

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У медіа-холдингу «Главред» відбудеться прес-конференція на тему: «Адміністративна реформа: якими будуть наслідки?».

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Відбудеться інтернет-конференція заступника міністра економіки України Валерія Мунтіяна на тему: «Економічна безпека України: як завоювати ринки СНД і Євросоюзу в умовах кризи?».

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12-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Соціальні ініціативи «Нашої України» напередодні нового бюджетного року». Учасники: народні депутати від партії «Наша Україна» Лілія Грігоровіч і Микола Кульчинській, а також зам.председателя політради партії Валентина Королькова. Будуть озвучені пріоритети і ініціативи партії «Наша Україна» у сфері соціальної політики (зокрема загальна оцінка владних проектів трудового кодексу, пенсійної реформи). (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: 569-75-14 і 096 217 75 50.

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Відбудеться мультимедійний відеоміст Москва – Єреван – Астана – Київ на тему: "Інноваційна співпраця на просторі СНД" .

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З нагоди Дня вшановування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, в Києві, в Центральному будинку офіцерів Озброєних Сил України відбудуться урочисті збори і концерт.

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Відбудеться неформальна зустріч для журналістів на тему: “Реальні погрози нового Житлового кодексу”.

(УНІАН)