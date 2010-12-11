Наступною буде реорганізація АП, СНБО та місцевого самоврядування – Лавринович

Наступним етапом адміністративної реформи стануть реорганізація Адміністрації Президента України, Ради національної безпеки та оборони, а також місцевих органів виконавчої влади й місцевого самоврядування.

Про це в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» заявив міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

При цьому міністр відмовився коментувати подробиці запланованих структурних змін вищезазначених органів влади

«Я не анонсую цих змін, поки Президент не ухвалить потрібного рішення, не оголосить про відповідний намір», - сказав він.

О.ЛАВРИНОВИЧ додав, що завершальним етапом реформи стане реформування системи місцевих органів влади та місцевого самоврядування, визнавши, що це потребуватиме внесення відповідних змін до Конституції.

«На завершальному етапі (зміни до Конституції), коли вони (реформи) зачіпатимуть місцеву владу й місцеве самоврядування, (буде потрібно) безумовно. Але це завдання не наступного року», - сказав міністр.