Одна людина померла і 19 травмовані під час безладів у Москві

Помер один із потерпілих під час безладів на Манежній площі в Москві, щонайменше 19 осіб з різними травмами потрапили до лікарень міста.

Як передає РІА Новости з посиланням на джерело в правоохоронних органах, інформація про смерть учасника мітингу перевіряється.

Як повідомляв УНІАН, не узгоджений з владою мітинг на Манежній площі був приурочений вшануванню пам`яті убитого 6 грудня фаната "Спартака" Єгора Свиридова. Офіційні об`єднання уболівальників оголосили, що не мають відношення до його організації, а після того, як мітинг переріс у безлади, рух уболівальників "Фратрія" опублікував заяву, в якій засудив подію і зажадав покарати винних.

За словами представників ГУВС Москви, в цілому після мітингу було затримано близько 65 чоловік. Раніше джерела в правоохоронних органах заявляли, що безлади спровокували представники радикальних націоналістичних організацій, які бачили на мітингу разом з футбольними уболівальниками.