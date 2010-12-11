Головне на 11 грудня

Обсяг запозичень, передбачений проектом державного бюджету України на 2011 рік, визначений на рівні 91,596 млрд. грн.

Про це сказано в доповненнях до законопроекту «Про Державний бюджет України на 2011 й рік», розміщеному на сайті Верховної Ради (від 10 грудня № 7000).

Згідно з документом, внутрішні запозичення України плануються на рівні 48,587 млрд. грн. які планується залучити за рахунок випуску ОВДП.

Обсяг зовнішніх запозичень прогнозується на рівні 43,008 млрд. грн., зокрема для прямого фінансування бюджету 39,750 млрд. грн. Випуск облігацій зовнішньої держпозики в 2011 році прогнозується на рівні 35,775 млрд. грн., позика Міжнародного банку реконструкції і розвитку – 3,975 млрд. грн.

Прогнозується, що до 31 грудня 2011 року загальний обсяг держборгу досягне 375,643 млрд. грн. або 30% від ВВП.

На погашення держборгу в 2011 році планується направити 61,493 млрд. грн., зокрема внутрішнього – 37,522 млрд. грн., зовнішнього – 29,970 млрд. грн.

Витрати на обслуговування державного боргу в 2011 році прогнозуються в обсязі 23,001 млрд. грн., зокрема на обслуговування внутрішніх запозичень 14,932 млрд. грн.

Загальні виплати щодо держборгу, які будуть здійснені в 2011 році за рахунок коштів державного бюджету, оцінюються на рівні 85,271 млрд. грн., з яких 61,5% або 52,455 млрд. грн., - виплати за внутрішнім боргом.

Проектом Закону «Про Державний бюджет України на 2011 рік» дефіцит держбюджету пропонується встановити на рівні 38,843 млрд. грн. або 3,1% валового внутрішнього продукту (ВВП).

Про це сказано в законопроекті про бюджет, внесеному Кабінетом міністрів на розгляд Верховної Ради 10 грудня.

Згідно з документом, оприлюдненим на офіційному сайті парламенту, доходи бюджету в 2011 році прогнозуються на рівні 281,464 млрд. грн., зокрема доходи загального фонду – 238,581 млрд. грн.

Витрати держбюджету заплановано на рівні 321,949 млрд. грн., у т.ч. витрати загального фонду – 279,127 млрд. грн.

План доходів від приватизації державного майна встановлено на рівні 10 млрд. грн.

Граничний розмір державного боргу, станом кінець року, встановлено на рівні 375,643 млрд. грн. або 30% від ВВП.

Доходи зведеного бюджету прогнозуються на рівні 360 млрд. грн. (зокрема доходи загального фонду – 305,8 млрд. грн.).

Проект бюджету розраховано, виходячи з таких прогнозних макропоказників: номінальний ВВП – 1,253 трлн. грн., темпи зростання ВВП – 4,5%, інфляція (грудень до грудня) – 8,9%, фонд оплати праці – 390,8 млрд. грн.

Європейський Союз вимагає від України закріплення гарантій безперебійних постачань енергоресурсів в угоді про зону вільної торгівлі (ЗВТ).

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив українських журналістів заступник міністра економіки України Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ після закінчення чергового раунду переговорів про створення ЗВТ.

«Європейці кажуть, що має бути спеціальний механізм врегулювання спорів, який передбачав би, зокрема, фінансові гарантії», - сказав він.

«(У пропозиції ЄС – УНІАН) увесь набір інструментів, який би забезпечував комфортне життя для європейців», - додав В.П’ЯТНИЦЬКИЙ.

Він зазначив, що європейська сторона, вимагаючи гарантій транзиту, одночасно припускає закриття для українських компаній можливостей виходу на європейський ринок енергетичних послуг.

«Давайте визначимося: або ви відкриваєте доступ до мереж, або це звичайна торгівля товарами», - сказав В.П’ЯТНИЦЬКИЙ.

За його словами, українська сторона вважає, що без відкриття ринку енергетичних послуг Україні немає сенсу брати на себе зобов`язання щодо гарантування транзиту, а всі спірні питання вирішувати в рамках уже здебільшого узгодженого розділу про вирішення спорів при торгівлі товарами, а також у рамках положень Договору про європейське енергетичне співтовариство, протокол про приєднання України до якого був підписаний у вересні цього року.

«Нам угода, в якій є односторонні зобов`язання, не цікава», - підкреслив В.П’ЯТНИЦЬКИЙ.

Наступним етапом адміністративної реформи стануть реорганізація Адміністрації Президента України, Ради національної безпеки та оборони, а також місцевих органів виконавчої влади й місцевого самоврядування.

Про це в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» заявив міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

При цьому міністр відмовився коментувати подробиці запланованих структурних змін вищезазначених органів влади

«Я не анонсую цих змін, поки Президент не ухвалить потрібного рішення, не оголосить про відповідний намір», - сказав він.

О.ЛАВРИНОВИЧ додав, що завершальним етапом реформи стане реформування системи місцевих органів влади та місцевого самоврядування, визнавши, що це потребуватиме внесення відповідних змін до Конституції.

«На завершальному етапі (зміни до Конституції), коли вони (реформи) зачіпатимуть місцеву владу й місцеве самоврядування, (буде потрібно) безумовно. Але це завдання не наступного року», - сказав міністр.

Європейський Союз пропонує Україні відмовитися від використання захищених у ЄС географічних назв продуктів протягом 5-10 років.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив українських журналістів заступник міністра економіки України Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ після закінчення чергового раунду переговорів щодо зони вільної торгівлі.

За його словами, це пропозиція на нинішньому етапі неприйнятна для України, оскільки не передбачає ніяких компенсацій українським виробникам, яким доведеться нести витрати на ребрендинг чи можливе перепрофілювання виробництва.

«Це називається: ми вам дозволяємо 5-10 років нести витрати, а потім ще й забороняємо виробляти та експортувати», - сказав заступник міністра.

В.П’ЯТНИЦЬКИЙ зазначив, що українська сторона під час переговорів намагається добитися від європейців відповіді на запитання: яким чином українські зобов`язання трансформуватимуться в розширення доступу на ринок українським виробникам. За його словами, питання захищених географічних назв залишається одним з найскладніших на переговорах.

(УНІАН)