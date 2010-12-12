Курс НБУ на 13.12.10
05:40, 12 грудня 2010Різне
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Офіційний курс НБУ на 13.12.10100 USD - 795.3100 (10 грудня - 795.1400)100 EUR - 1053.3086 (10 грудня - 1050.6980)10 RUR - 2.5771 (10 грудня - 2.5664)Облікові курси банківських металів на 13.12.10 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-110548.09 (10 грудня-109888.35)961 XAG 10 Срібло-2289.70 (10 грудня-2258.99)962XPT10Платина-133691.61(10 грудня-134060.60)964XPD10Паладій-59012.00 (10 грудня-58601.82)
Офіційний курс НБУ на 13.12.10
100 USD - 795.3100 (10 грудня - 795.1400)
100 EUR - 1053.3086 (10 грудня - 1050.6980)
10 RUR - 2.5771 (10 грудня - 2.5664)
Облікові курси банківських металів на 13.12.10 за 10 тройських унцій (грн.)
959XAU10Золото-110548.09 (10 грудня-109888.35)
961 XAG 10 Срібло-2289.70 (10 грудня-2258.99)
962XPT10Платина-133691.61(10 грудня-134060.60)
964XPD10Паладій-59012.00 (10 грудня-58601.82)
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