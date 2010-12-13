У Партії регіонів не бачать підстав для розколу більшості через кадрові зміни

12:06, 13 грудня 2010
Різне
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У фракції Партії регіонів не бачать підстав для розпаду парламентської більшості у Верховній Раді через кадрові перестановки в уряді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив народний депутат від Партії регіонів Максим ЛУЦЬКИЙ.

За його словами, парламентська більшість репрезентована трьома політичними силами, які рівноправні у складі цієї структури.

Водночас, додав М.ЛУЦЬКИЙ, парламентська більшість створювалася далеко не на умовах «дерибану портфелів», а на умовах конструктивної співпраці та здійснення реальних реформ.

«Тому я не бачу підстав говорити про можливий розпад більшості у Верховній Раді. Я не виключаю, що представники КПУ та Блоку Литвина також матимуть своє представництво у виконавчій владі», - сказав депутат.

М.ЛУЦЬКИЙ пояснив, що представники цих політичних сил зможуть обіймати високі посади у відомствах, що будуть створені при міністерствах. «Водночас це не може бути якимось ультиматумом з боку представників двох інших сил, що входять у більшість», - сказав він.

Відповідаючи на запитання, наскільки є імовірним, що посади у виконавчій владі отримають депутати, які на персональній основі долучилися до більшості, М.ЛУЦЬКИЙ зазначив, що не бачить для цього підстав, оскільки ці депутати не входять до якоїсь фракції чи депутатської групи.

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