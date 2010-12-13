Кабмін утворив комісії з проведення реорганізації та ліквідації органів виконавчої влади

Кабінет Міністрів України утворив комісії з проведення реорганізації та ліквідації деяких центральних органів виконавчої влади.

Відповідне розпорядження № 2219-р від 10 грудня оприлюднено на Урядовому порталі.

Згідно з документом, на виконання Указу Президента України від 9 грудня № 1085 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” Кабмін утворив комісії з проведення реорганізації центральних органів виконавчої влади на чолі з першими заступниками (заступниками) керівників таких органів та комісії з проведення ліквідації центральних органів виконавчої влади на чолі з першими заступниками (заступниками) керівників таких органів.

Головам комісій уряд доручив затвердити персональний склад комісій, забезпечити здійснення заходів, пов’язаних з реорганізацією або ліквідацією центральних органів виконавчої влади, поінформувати у шестимісячний строк Кабінет міністрів України про результати проведеної роботи.

Зокрема, комісії з реорганізації створені у 14 міністерствах, які діяли до проведення адмінреформи, та у 21 органі виконавчої влади.

Крім того створено комісії з ліквідації у Держгірпромнагляді, Вищій атестаційній комісії, Українському інституті національної пам’яті, Держкомпідприємництві та Держкомнацрелігій.