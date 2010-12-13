Литвин вважає, що адмінреформа не зачепить Верховну Раду

Голова Верховної Ради України вважає, що проведення адміністративної реформи не стосуватиметься Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу.

За словами В.ЛИТВИНА, нині варто говорити про те, що Апарат ВР «витягує те, що мають витягувати народні депутати». Він додав, що саме Апарат Верховної Ради забезпечує роботу народних депутатів. Крім того, сказав спікер, структура Верховної Ради на сьогоднішній день і так менша за встановлену.

«Верховна Рада України у видатках, які передбачені проектом державного бюджету, становить мінус 12,2%. Тому тут нема вже що скорочувати», - сказав він.