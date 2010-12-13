Під час проведення адмінреформи найбільш кваліфіковані кадри будуть працевлаштовані - Азаров

Прем‘єр-міністр України Микола АЗАРОВ обіцяє, що під час проведення адміністративної реформ уряд у першу чергу враховуватиме інтереси людей, і всі найбільш кваліфіковані кадри, які підлягають скороченню, будуть працевлаштовані.

Як повідомили УНІАН у Департамент інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, про це він заявив під час представлення нового керівника Міністерства соціальної політики – віце-прем`єр-міністра - міністра соціальної політики України Сергія ТІГІПКА.

«Ми ставимось до наших людей з повагою і з розумінням того, що ці рішення зачіпають їх інтереси. Нам доведеться скоротити значну кількість працівників, і складність завдання, яке необхідно буде вирішити керівництву вашого міністерства, полягає в тому, щоб не втратити висококваліфікованих людей, на яких тримається робота міністерства», - наголосив М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що реформа системи управління передбачає, що кваліфікованим працівникам міністерств і відомств буде запропонована робота в новостворених службах, агентствах та інспекціях.