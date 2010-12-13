Янукович обіцяє другий етап адмінреформи найближчим часом

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що найближчим часом розпочнеться другий етап адміністративної реформи, який полягатиме в оптимізації місцевих органів влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив у своєму виступі на засіданні Ради регіонів, яке проходить зараз у Києві.

«Реформування центральних органів влади – це лише перший крок в рамках реформи державної влади. На часі – зміни в системі всієї виконавчої влади, суттєве скорочення чиновників, які представляють центральні органів влади на місцях, та одночасне посилення ролі і збільшення повноважень органів місцевого самоврядування, але не за рахунок чисельності, а за рахунок якості», - сказав глава держави.

Він поінформував, що найближчим часом в Україні буде завершено реформування державної служби та розпочнеться другий етап адмінреформи, пов’язаний із оптимізацією влади на місцях.

При цьому Президент наголосив, що бере під свій особистий контроль процес реалізації адмінреформи і вимагає особистої відповідальності за її проведення усіх керівників.

«Боротьба із бюрократією, зниження рівня корупції, підвищення ефективності державної влади – ці завдання я вважаю пріоритетними у 2011 році», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, він не допустить, щоб «свавілля та корисні інтереси чиновників, які знаходяться на утриманні платників податків, завадили проведенню цих змін».

«Реформа органів державної влади – це не косметика у структурі Кабінету міністрів. Це системні зміни, мета яких – перетворити державу на ефективний апарат, що надає якісні послуги. А також, що найголовніше, створити такий апарат, підточений на реформи і модернізацію», - також заявив глава держави.

Звертаючись до присутніх, зокрема керівників місцевих органів влади, Президент «по-хорошому» попросив їх скоротити бюрократичний апарат органів влади, які вони очолюють. «Бюрократія з її консерватизмом, корумпованістю, з хижацьким ставленням до людей, стала об’єктом для перетворень. Чиновники сконцентровані лише на створенні нових контролюючих повноважень. Кількість чиновників та вартість їх утримання для платників податків постійно зростає. Рівень їхньої компетентності постійно знижується. І це прямо впливає на швидкість проведення реформ, як це було у випадку з прийняттям податкового кодексу», - зауважив В.ЯНУКОВИЧ.

Він також повідомив, що впродовж останніх п’яти років кількість чиновників в Україні зросла на близько 30 тисяч.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав указ про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади.

Зокрема, в процесі ліквідації і реорганізації Кабміну доручено забезпечити скорочення чисельності державних службовців не менше ніж на 30%, і вжити заходів зі скорочення штатної чисельності працівників секретаріату Кабміну не менше ніж на 50%.

Замість 112 органів центральної виконавчої влади створено 63. З них 16 міністерств, 28 служб, 12 агентств і 7 інспекцій.

Кількість членів Кабінету міністрів Президент скоротив з 26 до 17 осіб.