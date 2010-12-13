Єврокомісія презентувала пропозиції до Стратегії ЄС для Дунайського регіону

Європейська комісія презентувала свої пропозиції до Стратегії Євросоюзу для Дунайського регіону, яка спрямована на розвиток значного економічного потенціалу та поліпшення екологічної ситуації у регіоні.

Про це УНІАН повідомили в Представництві Європейського Союзу в Україні.

"Я переконаний, що за допомогою Стратегії вдасться зробити реальний внесок у побудову кращого майбутнього для цієї частини Європи", - сказав Європейський комісар з регіональної політики Йоганесс ГАН.

Стратегія складається з детального плану дій та передбачає виконання низки завдань. Зокрема, планується вдосконалити мобільність та підвищити культурну привабливість регіону для розвитку туристичного бізнесу.

Також передбачається реалізувати низку проектів для поліпшення екології регіону: відновити якість води, провести заходи зі збереження тваринного та рослинного світу тощо.

Стратегія також спрямована на підвищення рівня життя населення, зокрема, через підтримку науково-дослідницького потенціалу, стимулювання освіти та розвитку інформаційних технологій регіону.

До реалізації також плануються численні проекти з нарощування інституційного потенціалу регіону, а також налагодження співробітництва у боротьбі проти організованої злочинності.

Крім того, Стратегія передбачає заходи зі збільшення вантажних перевезень по Дунаю на 20% до 2020 року, з відновлення екосистеми Чорного моря зразка 1960 року до 2020 року, із забезпечення усіх громадян ЄС регіону доступом до швидкісного Інтернету до 2013 року, а також із захисту популяції осетрових до 2020 року.

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія виділила 100 млрд. євро на фінансування Стратегії Євросоюзу для Дунайського регіону.

Стратегія об’єднує 14 країн: Німеччину, Австрію, Угорщину, Чехію, Словаччину, Словенію, Болгарію, Румунію, Хорватію, Сербію, Боснію та Герцеговину, Чорногорію, Молдову та Україну.