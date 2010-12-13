Міністри країн ЄС відзначають успіхи України у відносинах з Євросоюзом – Грищенко

Міністри закордонних справ країн-членів ЄС відзначають успіхи України у відносинах з Європейським Союзом.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі заявив міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО після міністерського засідання у рамках ініціативи ЄС “Східне партнерство”.

“Усі відзначали той успіх, який ми досягли протягом року у відносинах з ЄС, а він дійсно суттєвий, якщо порівняти з будь-якою державою, яка не є членом самого ЄС. У нас дійсно є суттєвий прогрес на переговорах щодо укладення угоди про асоціацію включно з поглибленою та всеосяжною зоною вільної торгівлі, досягнення плану дій щодо лібералізації візового режиму...”, - сказав міністр.

К.ГРИЩЕНКО також зауважив, що під час засідання висловив свої пропозиції щодо розвитку “Східного партнерства”.

Разом з тим, міністр не уточнив, які саме пропозиції він привіз до Брюсселя.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Брюсселі відбулося засідання міністрів закордонних справ країн-членів ЄС та країн учасниць “Східного партнерства”.

Започатковане у 2009 році “Східне партнерство” – ініціатива ЄС, спрямована на посилення відносин з шістьма східноєвропейськими країнами: Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, Грузією, Молдовою і Україною.