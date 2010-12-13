ЖКГ та сфера будівництва України потребують суттєвого реформування - Азаров

Житлово-комунальне господарство та сфера будівництва України потребують суттєвого реформування.

Про це заявив прем'єр-міністр Микола АЗАРОВ у ході представлення Віктора ТИХОНОВА на посаді віце-прем'єр-міністра - міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабміну.

За словами М.АЗАРОВА, В.ТИХОНОВУ, який є досвідченим керівником, на новій посаді доведеться вирішувати непрості завдання, пов’язані з впровадженням реформ у сфері ЖКГ та будівництві.

"Я думаю, що він із цим завданням впорається… Є чим займатися, дуже великі і серйозні проблеми стоять перед вами. В уряді ми дуже добре розуміємо ці проблеми і готові допомагати, але ініціатива завжди має виходити від вас", - зазначив М.АЗАРОВ.

Крім того, звертаючись до В.ТИХОНОВА, глава уряду зазначив, що впроваджуючи адміністративну реформу у міністерстві, він повинен врахувати інтереси людей та поставитися до працівників з розумінням їх інтересів.