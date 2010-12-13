Головне на 13 грудня

Основні події сьогоднішнього дня



В Україні завершується підготовка національного плану дій щодо проведення реформ на 2011 рік.



Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив у виступі на засіданні Ради регіонів, яке проходить зараз у Києві.



«Бюджетна політика на 2011 рік є однією із складових майбутнього національного плану дій щодо реформ на рік», - сказав Президент, уточнивши, що цей документ готується фахівцями Комітету з економічних реформ спільно з представниками уряду.



Серед пріоритетних напрямків здійснення реформ впродовж наступного року В.ЯНУКОВИЧ назвав забезпечення подальшого стимулювання підприємницької діяльності, покращення ділового клімату в Україні, дерегуляцію ведення бізнесу тощо.



«На меті – збудувати якісно нову регуляторну систему, що ґрунтується на принципах взаємної відповідальності влади і бізнесу», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.



Він акцентував увагу на тому, що предметом окремого розгляду має стати система спрощеного оподаткування підприємців. «З неї слід вилучити ті схеми податків, які дискредитують її прогресивність на економічному і соціальному рівні», - зазначив глава держави.



Також, за його словами, настав час глибокого реформування природних та інфраструктурних монополій.



«Тривалі зволікання зі змінами у цій структурі призвело до критичного нагромадження державних зобов’язань», - сказав Президент. Зокрема, уточнив В.ЯНУКОВИЧ, йдеться про реформування електроенергетики, металургійної галузі, нафтогазового сектора і транспортної інфраструктури.



«Очікує на реформування й аграрний сектор. Фахівці чудово розуміють, що зволікання із запровадженням повноцінного ринку землі значною мірою викликано незавершеністю земельної реформи. Потрібно швидко, але, зважаючи на високу суспільну чутливість цієї сфери, виважено завершити встановлення й оформлення прав власності на землю», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Адміністративна реформа



Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що найближчим часом розпочнеться другий етап адміністративної реформи, який полягатиме в оптимізації місцевих органів влади.



Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив у своєму виступі на засіданні Ради регіонів, яке проходить зараз у Києві.



«Реформування центральних органів влади – це лише перший крок в рамках реформи державної влади. На часі – зміни в системі всієї виконавчої влади, суттєве скорочення чиновників, які представляють центральні органів влади на місцях, та одночасне посилення ролі і збільшення повноважень органів місцевого самоврядування, але не за рахунок чисельності, а за рахунок якості», - сказав глава держави.



Він поінформував, що найближчим часом в Україні буде завершено реформування державної служби та розпочнеться другий етап адмінреформи, пов’язаний із оптимізацією влади на місцях.



При цьому Президент наголосив, що бере під свій особистий контроль процес реалізації адмінреформи і вимагає особистої відповідальності за її проведення усіх керівників.



«Боротьба із бюрократією, зниження рівня корупції, підвищення ефективності державної влади – ці завдання я вважаю пріоритетними у 2011 році», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.



За його словами, він не допустить, щоб «свавілля та корисні інтереси чиновників, які знаходяться на утриманні платників податків, завадили проведенню цих змін».



«Реформа органів державної влади – це не косметика у структурі Кабінету міністрів. Це системні зміни, мета яких – перетворити державу на ефективний апарат, що надає якісні послуги. А також, що найголовніше, створити такий апарат, підточений на реформи і модернізацію», - також заявив глава держави.



Звертаючись до присутніх, зокрема керівників місцевих органів влади, Президент «по-хорошому» попросив їх скоротити бюрократичний апарат органів влади, які вони очолюють. «Бюрократія з її консерватизмом, корумпованістю, з хижацьким ставленням до людей, стала об’єктом для перетворень. Чиновники сконцентровані лише на створенні нових контролюючих повноважень. Кількість чиновників та вартість їх утримання для платників податків постійно зростає. Рівень їхньої компетентності постійно знижується. І це прямо впливає на швидкість проведення реформ, як це було у випадку з прийняттям податкового кодексу», - зауважив В.ЯНУКОВИЧ.



Він також повідомив, що впродовж останніх п’яти років кількість чиновників в Україні зросла на близько 30 тисяч.



Як повідомляв УНІАН, 9 грудня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав указ про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади.



Зокрема, в процесі ліквідації і реорганізації Кабміну доручено забезпечити скорочення чисельності державних службовців не менше ніж на 30%, і вжити заходів зі скорочення штатної чисельності працівників секретаріату Кабміну не менше ніж на 50%.



Замість 112 органів центральної виконавчої влади створено 63. З них 16 міністерств, 28 служб, 12 агентств і 7 інспекцій.



Кількість членів Кабінету міністрів Президент скоротив з 26 до 17 осіб.

Фінанси



Обсяг запозичень, передбачений проектом державного бюджету України на 2011 рік, визначений на рівні 91,596 млрд. грн.



Про це сказано в доповненнях до законопроекту «Про Державний бюджет України на 2011 й рік», розміщеному на сайті Верховної Ради (від 10 грудня № 7000).



Згідно з документом, внутрішні запозичення України плануються на рівні 48,587 млрд. грн. які планується залучити за рахунок випуску ОВДП.



Обсяг зовнішніх запозичень прогнозується на рівні 43,008 млрд. грн., зокрема для прямого фінансування бюджету 39,750 млрд. грн. Випуск облігацій зовнішньої держпозики в 2011 році прогнозується на рівні 35,775 млрд. грн., позика Міжнародного банку реконструкції і розвитку – 3,975 млрд. грн.



Прогнозується, що до 31 грудня 2011 року загальний обсяг держборгу досягне 375,643 млрд. грн. або 30% від ВВП.



На погашення держборгу в 2011 році планується направити 61,493 млрд. грн., зокрема внутрішнього – 37,522 млрд. грн., зовнішнього – 29,970 млрд. грн.



Витрати на обслуговування державного боргу в 2011 році прогнозуються в обсязі 23,001 млрд. грн., зокрема на обслуговування внутрішніх запозичень 14,932 млрд. грн.



Загальні виплати щодо держборгу, які будуть здійснені в 2011 році за рахунок коштів державного бюджету, оцінюються на рівні 85,271 млрд. грн., з яких 61,5% або 52,455 млрд. грн., - виплати за внутрішнім боргом.

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Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН повідомив, що у п’ятницю, 17 грудня, під час Години запитань до уряду у парламенті буде заслухана інформація Кабінету міністрів про результати міжнародного аудиту діяльності попереднього уряду.



Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції.



За словами В.ЛИТВИНА, ця проблема буде співпадати з оцінками бюджетного процесу 2009 і 2010 років.



Він зазначив, що заслухати інформацію уряду про пенсійну реформу можна буде наступного пленарного тижня.



Як повідомляв УНІАН, на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту голова фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ запропонував під час Години запитань до уряду заслухати міністра фінансів щодо аудиту фінансової діяльності органів центральної влади.



Водночас лідер фракції НУ-НС Микола МАРТИНЕНКО запропонував у п’ятницю заслухати інформацію віце-прем’єр-міністра із соціальної політики Сергія ТІГІПКА щодо проведення пенсійної реформи.



7 грудня міністр фінансів Федір ЯРОШЕНКО заявив, що Міністерство фінансів передало до Генеральної прокуратури і Верховної Ради матеріали міжнародного аудиту діяльності уряду Юлії ТИМОШЕНКО за період 2008-2009 років. За його словами, міжнародні аудитори оцінюють рівень зловживань в обсязі 3 млрд. грн.



Крім того, Ф.ЯРОШЕНКО заявив, що загальний обсяг нецільового використання бюджетних коштів попереднім урядом оцінюється у розмірі 50 млрд. грн.



13 травня уряд України підписав контракт з компанією Trout Cacheris, PLLC (США) на проведення аудиту фінансово-економічної діяльності органів державної влади у 2008-2009 роках. Аудит проводився з метою виявлення нецільового використання коштів, винних у зловживаннях і куди було спрямовано ці гроші.



14 жовтня міжнародні аудитори заявили про виявлення фактів нецільового використання коштів державного бюджету і шахрайства за участю представників уряду Ю.ТИМОШЕНКО.

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Проект державного бюджету на 2011 рік передбачає підвищення акцизів на алкогольні напої та тютюнові вироби. Про це йдеться в проекті закону №7000 «Про Державний бюджет України на 2011 рік», внесеному на розгляд парламенту 10 грудня ц.р.



У пояснювальній записці до документа сказано, що Податковий кодекс підтверджує підвищення ставок з 1 січня 2011 року на спирт етиловий, алкогольні напої та тютюнові вироби на 6,9%, що було визначено розпорядженням Кабміну від 28 червня 2010 року.



Зокрема, на сигарети з фільтром акциз підвищується з 90 грн. до 96,21 грн. за 1 тис. шт. на сигарети без фільтру – з 40,25 грн. до 43,03 грн. за 1 тис. шт..



На лікеро-горілчані вироби акциз підвищується з 39,4 грн. до 42,12 грн. за 1 літр 100% спирту.

Валютний ринок



Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9670/7,9760, на 12:00 ціни знизилися 7,9645/7,9715. На момент закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9650/7,9690 грн./дол.



Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2578/81, на 12:00 ціни знизилися 0,2577/79. На момент закриття ціни не змінилися. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за підсумками торгів склав 30,8675 (-0,0205).



На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3206/08, а на 15:00 зросли 1,3269/71. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,5220/10,5360, на 12:00 ціни пішли вгору 10,5245/10,5395. На момент закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли максимуму 10,5785/10,5900.

Фондовий ринок



Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом від 10 грудня 2010 р. зняв заборону на приватизацію Одеського припортового заводу, Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд (КГЗКОР), ВАТ «Дніпроенерго», ВАТ «Донбасенерго», ВАТ «Західенерго» і ВАТ «Центренерго».



Указ Президента №1118/2010 "Про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 22 жовтня 2010 року «Про ситуацію у сфері приватизації державного майна», яким скасовується Указ №449 екс-президента України Віктора ЮЩЕНКА від 16 травня 2008 року, опубліковано на сайті Президента України.



(Указом №449 "Про рішення РНБОУ від 16 травня 2008 року «Питання Фонду державного майна України» В.ЮЩЕНКО заборонив приватизацію ОПЗ, КГЗКОР і чотирьох обленерго - УНІАН).



У своєму рішенні від 22 жовтня 2010 року РНБОУ відзначає необхідність забезпечення стабілізації державних фінансів і створення умов для економічного зростання. В зв`язку з цим Рада національної безпеки вважає за необхідне відновити приватизаційні процеси з метою виконання Державного бюджету на 2010 рік у частині надходжень від приватизації державного майна.

ПЕК



Україна в січні-жовтні збільшила імпорт природного газу на 14,6%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 9 млрд. 232,590 млн. дол. Про це повідомили УНІАН у Державному комітеті статистики.

За даними Держкомстату, обсяг імпорту природного газу в січні-жовтні в загальному обсязі імпорту склав 15,1%.

Експорт природного газу в січні-жовтні збільшився на 2,4%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, - до 1 млн. 451,8 тис. дол.

У той же час, як зазначили в Держкомстаті, в січні-жовтні Україна збільшила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом на 63,3%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, - до 3 млрд. 589,762 млн. дол.

Обсяг імпорту нафти в загальному обсязі імпорту в січні-жовтні склав 7,5%.

Довідка УНІАН. У 2009 році Україна скоротила імпорт природного газу на 15,5%, порівняно з 2008 роком, до 7 млрд. 979,358 млн. дол. Обсяг імпорту природного газу в 2009 році в загальному обсязі імпорту склав 17,6%.

У 2009 році Україна скоротила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом на 33,8%, порівняно з 2008 роком, до 2 млрд. 989,639 млн. дол. Обсяг імпорту нафти в загальному обсязі імпорту в 2009 році склав 6,6%.

АПК



Кабінет міністрів України пропонує передбачити в 2011 році на державну цільову програму розвитку українського села на період до 2015 року 6,839 млрд. грн., зокрема, 4 млрд. 625 млн. 973,6 тис. грн. із загального фонду і 2 млрд. 212 млн. 967,9 тис. грн. зі спеціального фонду державного бюджету на 2011 рік.

Про це йдеться в проекті закону №7000 «Про Державний бюджет України на 2011 рік», внесеному на розгляд парламенту 10 грудня ц.р.



Зокрема, витрати загального фонду державного бюджету передбачено в 2011 р. за програмою "Селекція в тваринництві й птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу" в сумі 75,2 млн. грн.



В 2011 році на боротьбу зі шкідниками й хворобами сільськогосподарських рослин заплановано витрати за рахунок коштів загального фонду за програмою "Заходи боротьби зі шкідниками й хворобами сільськогосподарських рослин" у сумі 902,5 тис. грн.



На програму "Селекція в рослинництві" планується виділити 30 млн. грн. із загального фонду держбюджету.



За бюджетною програмою "Здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів" планується направити за рахунок коштів загального фонду 981 млн. 416,5 тис. грн. Як зазначається в пояснювальній записці, це дозволить залучити в аграрний сектор 6,5 млрд. грн. пільгових кредитів.



За бюджетною програмою "Формування державного інтервенційного фонду Аграрним фондом» на 2011 рік передбачаються витрати за спеціальним фондом у сумі 220 млн. грн.



На виконання бюджетної програми "Реформування та розвиток комунального господарства в сільській місцевості" передбачаються витрати за рахунок загального фонду обсягом 7 млн. 761,5 тис. грн. У пояснювальній записці зазначається, що за рахунок цих коштів буде створено 3 підрозділи з ремонту та експлуатації сільського житлово-комунального господарства, реконструйовано 18 артезіанських свердловин із заміною глибинних насосів, 2 котельні із заміною котлів.



За бюджетною програмою "Запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин" у 2011 році витрати за рахунок загального фонду передбачено в сумі 20 млн. грн.



За бюджетною програмою "Закладення й нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками" передбачено направити 28 млн. грн. за рахунок спецфонду.



Також передбачається направити кошти за програмою "Надання кредитів фермерським господарствам" обсягам 28 млн. грн. зі спецфонду держбюджету.



У пояснювальній записці зазначається, що за рахунок коштів загального фонду державного бюджету запроваджено нові бюджетні програми на загальну суму 205 млн. грн. на підтримку розвитку агропромислового комплексу, зокрема: "Часткове відшкодування суб`єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств із виробництва комбікормів" - у сумі 50 млн. грн.; «Державна підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів» - у сумі 5 млн. грн.; "Фінансування заходів із захисту, відтворення та підвищення родючості грунтів" – у сумі 5 млн. грн.; "Бюджетна тваринницька дотація та державна підтримка виробництва продукції рослинництва" – в сумі 100 млн. грн.; "Часткова компенсація вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва" – в сумі 10 млн. грн.; "Фінансова підтримка створення оптових ринків сільськогосподарської продукції" – в сумі 10 млн. грн.; "Закупівля племінних нетелей і корів із подальшою їх реалізацією сільськогосподарським підприємствам на умовах фінансового лізингу" – в сумі 25 млн. грн.



Також у пояснювальній записці зазначається, що в 2011 році сума податку на додану вартість, яка повинна платитися до бюджету переробними підприємствами всіх форм власності за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м`ясо й м`ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, куплених у живій вазі (шкури, субпродукти, м`ясо-кісткове борошно), в повному обсязі зараховується до спеціального фонду державного бюджету й направляється на державну підтримку галузі тваринництва, в сумі 2 млрд. 30 млн. грн.

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Кабінет міністрів України виділив Міністерству аграрної політики і продовольства 100 млн. грн. за рахунок коштів Стабілізаційного фонду на поворотній основі для надання кредитів Аграрному фонду на формування державного інтервенційного фонду, а також на закупівлю матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників.

Про це йдеться в постанові Кабміну №1127 від 29 листопада 2010 року, опублікованому на сайті уряду.

Також Мінагрополітики виділено 50 млн. грн. для часткового відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва і реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів.

Для виділення коштів передбачається перерозподіл бюджетних призначень у рамках загального фонду держбюджету.

Соцполітика



Політична партія “Наша Україна” вимагає в новому бюджетному році підвищити соціальні стандарти для найбільш незахищених верств населення.



Про це йшлося сьогодні на прес-конференції в УНІАН на тему: «Соціальні ініціативи «Нашої України» напередодні нового бюджетного року».



Зокрема, народний депутат від «Нашої України» Лілія ГРИГОРОВИЧ підкреслила, що партія не лише розробила ряд соціальних законопроектів для забезпечення найбільш незахищених на сьогодні верств населення, а й починає громадську кампанію для того, щоб ці зміни були враховані при ухваленні державного бюджету на 2011 рік.



“Обов’язок кожного політика, який буде голосувати за бюджет, захищати інтереси своїх співвітчизників”, - зазначила вона.



Вона представила законопроект «Про внесення змін до Закону «Про державну допомогу сім’ям з дітьми». За словами Л.ГРИГОРОВИЧ, в цьому проекті пропонується збільшити до рівня прожиткового мінімуму допомогу з догляду за дитиною до трьох років. (з 1 грудня 2010 року – до 799 грн.). Депутат нагадала, що нині розмір цієї щомісячної допомоги становить лише 130 грн. “Ці кошти не покривають навіть 10% реальних видатків сім’ї на догляд за дитиною», - наголосила Л.ГРИГОРОВИЧ. За підрахунками експертів, для реалізації законопроекту необхідно орієнтовно 12 млн. 250 тис. грн. додаткових коштів. Це становить лише близько 1% від державних видатків на діяльність Президента Віктора ЯНУКОВИЧА та не більше 2% на діяльність Верховної Ради, які в бюджеті поточного року були значно підвищені.



Також політик озвучила пропозиції до проекту держбюджету 2011 року щодо збільшення посадових окладів працівникам охорони здоров’я та працівникам сільських клубів. Зокрема, «Наша Україна» вимагає виділити кошти у розмірі 5 млрд. грн. медичним та фармацевтичним працівникам з метою наближення їх посадових окладів до рівня заробітної плати працівників промисловості. На законодавчому рівні це встановлено в пункті (ж) статті 77 Закону України «Про основи законодавства України про охорону здоров’я». Також партія вимагає виділити кошти у розмірі 800 млн. грн. працівникам сільських клубів з метою наближення їх посадових окладів до рівня зарплати працівників промисловості.



Народний депутат від «Нашої України» Микола КУЛЬЧИНСЬКИЙ розповів про ще одну ініціативу “нашоукраїнців” - законопроект про внесення змін до статті 33 Закону «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» щодо розміру пенсії з інвалідності для працюючих інвалідів II і III груп. За його словами, у законопроекті пропонується врахувати при визначенні розміру пенсії з інвалідності наявний у цих громадян страховий стаж і тривалість періоду сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування. Таким чином, за словами депутата, буде усунуто наявне у законодавстві необґрунтоване звуження прав і гарантій працюючих інвалідів II і III груп.



“Сподіваюсь, що цей законопроект буде схвалено. Він не потребує великих додаткових коштів, але виправляє соціальну несправедливість щодо інвалідів”, - наголосив М.КУЛЬЧИНСЬКИЙ.



Л.ГРИГОРОВИЧ додала, що партія реалістично оцінює ситуацію в країні, тому їх пропозиції стосуються лише “найболючіших сфер соціальної політики”.



“Наші пропозиції життєві, стратегічні, невідкладні... Ми будемо докладати всіх зусиль, щоб у цей стрімкий, карколомний бюджетний процес наші пропозиції не загубилися, бо вони життєво необхідні для наших громадян”, - наголосила депутат.



У свою чергу заступник голови політради партії Валентина КОРОЛЬКОВА підкреслила, що сьогодні влада застосовує подвійні стандарти у своїй роботі. “В той час, як ідуть утиски пенсіонерів, працівників, інших категорій соціально незахищених верств населення, і під тиском МВФ мають скоротитися видатки з бюджету в Пенсійний фонд на 6,5 млрд. грн., видатки на Державне управління справами збільшуються на 27%. На Адміністрацію Президента, де працює всього 400 людей, мають витратити 1 млрд. 343 млн. 862 тис. грн. Це на 300 млн. грн. більше, ніж у минулому році. Генеральна прокуратура збільшує свої видатки на 77,8%...”, - наголосила В.КОРОЛЬКОВА.



“Наша Україна” виступає проти подвійних стандартів, і тому застосовуватиме всі законні методи боротьби для того, щоб обстоювати інтереси простих людей.

(УНІАН)

