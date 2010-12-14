Анонс на 14 грудня

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.



* За участі голови КМДА Олександра Попова відбудеться презентація Схеми теплопостачання міста Києва.



* Відбудеться офіційне відкриття дводенної Міжнародної конференції «Митний союз - Україна: перспективи, ризики та можливості». Організатори: Колегія адвокатів «Митний Адвокат» (Росія, Москва) і Юридична компанія «Курочкін і Партнери» (Україна, Київ) спільно з Російсько-Українським Форумом за підтримки та участі: Експертної Ради з питань митного регулювання Державної Думи РФ і Секретаріату Комісії Митного союзу ЄврАзЕС.



* Прес-конференція на тему: «Зручна виплата: удосконалення механізму страхових виплат і розповсюдження її у системі прямого врегулювання». Організатор - Страхова компанія «Брокбізнес». Учасники: голова правління Страхової компанії «Брокбізнес» Вадим Загребний; заст.голови правління Брокбізнесбанку Наталя Синівская.



* Біля Пам'ятного знака «Автомобілістам та дорожникам - учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС» відбудеться урочистий мітинг за участю керівництва Укравтодору до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (автодорога Київ-Іванків-Овруч км. 1919 +670).



* У МНС відбудеться засідання Українсько-польської комісії з питань співробітництва та надання загальної допомоги у сфері попередження надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків. Під час засідання планується обговорення питань спільної підготовки Чемпіонату Європі з футболу EURO 2012 і реалізації спільних проектів у рамках європейських регіональних ініціатив. У засіданні візьмуть участь делегації країн під головуванням першого заступника міністра МНС України Віталія Бута та Головного коменданта Державної пожежної служби Республіки Польща Вєслава Лясьнякевича.



* Прес-конференція директора Державного центру зайнятості - керівника виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття Володимира Галицького, приурочена до 20-річчя служби.



* Відбудеться заключна частина фотоконкурсу «Залізничні подорожі». Під час заходу Генеральний директор "Укрзалізниці" Михайло Костюк вручить нагороди переможцям конкурсу. По закінченню заходу заплановано брифінг для журналістів.



* Почнуться слухання в парламентському Комітеті з питань європейської інтеграції на тему: «Перспективи співпраці між Україною та Європейським Союзом після Чотирнадцятого саміту Україна-ЄС» (м. Брюссель, 22 листопада в 2010 р.)



* Адміністратор Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) та голова Групи розвитку ООН Хелен Кларк в рамках візиту в Україну відвідає Сімферополь, де зустрінеться з представниками Ради міністрів Автономної республіки Крим, Верховної Ради АРК, а також Постійним представником Президента України в АРК для обговорення соціально-економічної ситуації та питань розвитку півострова, ролі та участі в цьому Програми розвитку ООН. Крім того, в той же день Х. Кларк офіційно відкриє Представництво ПРООН в Криму, після чого відвідає одне з місць реалізації проектів за підтримки Програми.



***



Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 220-11-98