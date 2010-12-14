Кабмін скоротить чисельність держслужбовців у центральних органах не менше ніж на 30%

Кабінет Міністрів України вирішив скоротити чисельність державних службовців, які працюють у центральних органах виконавчої влади і підпорядкованих їм територіальних органах, не менше ніж на 30%.

Про це йдеться у постанові уряду № 1128 від 10 грудня “Деякі заходи щодо забезпечення виконання Указу Президента України від 9 грудня 2010 р. № 1085” про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади, яку розміщено на Урядовому порталі.

Згідно з документом, центральним органам виконавчої влади необхідно подати у тижневий строк Міністерству фінансів пропозиції щодо граничної чисельності працівників апарату центральних органів виконавчої влади і підпорядкованих їм територіальних органів для їх узагальнення та внесення у десятиденний строк Кабінетові міністрів України проекту відповідного акта.

Крім того, передбачається зберегти на період дії існуючих умов оплати праці за керівними працівниками та директорами департаментів центральних органів виконавчої влади, переведеними в межах одного органу на іншу роботу у зв’язку із скороченням і реорганізацією, та працівниками Секретаріату Кабінету міністрів України, переведеними на іншу роботу до центральних органів виконавчої влади у зв’язку зі скороченням чисельності, умови оплати праці за попереднім місцем роботи та медичне обслуговування, яким вони користувалися.

Міністерство соціальної політики за погодженням з Міністерством фінансів має надавати роз’яснення щодо порядку застосування цього пункту.