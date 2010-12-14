Янукович: ЄС є оптимальною моделлю суспільного розвитку, і Україна буде в його складі

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що Європейський Союз є оптимальною моделлю суспільного розвитку, й у перспективі Україна буде у складі євроспільноти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив у своєму виступі на нараді з керівниками закордонних дипломатичних представництв України, що відбулася сьогодні в Києві.

«Ми бачимо Європейський Союз, як оптимальну модель суспільного розвитку, економіки, публічних інститутів та у перспективі – як наш спільний дім», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас, за його словами, у своїх очікуваннях на європейському напрямку «ми спустилися із захмарних висот на грунт реальності».

«Ми налаштовані без зайвого галасу досягати поставлених цілей. Формула успішної зовнішньої політики у сучасній Європі проста: успішні реформи, помножені на здатність говорити зі світом однією мовою, – мовою власних національних інтересів», - зазначив Президент.

Він також наголосив, що сучасна українська дипломатія є не лише «рупором реформ, але їхнім безпосереднім учасником».