Президент готує для розгляду у ВР проект закону про держслужбу та зміни до закону про Кабмін

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ готує для розгляду у Верховній Раді проекти законів про державну службу, про центральні органи виконавчої влади, а також зміни до законів про Кабінет міністрів і про боротьбу з корупцією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту Представник Президента у Верховній Раді, народний депутат від Партії регіонів Юрій МІРОШНИЧЕНКО.

Він також наголосив, що спільним питанням є прийняття закону про доступ до публічної інформації та нової редакції закону про інформацію. Ю.МІРОШНИЧЕНКО також підкреслив, що головна мета адміністративної реформи - «зробити владу доступною, прозорою та ефективною, а також підконтрольною народу».

Ю.МІРОШНИЧЕНКО зазначив, що на першому етапі адміністративної реформи першочергову увагу приділено реформуванню Кабінету міністрів України. Він зазначив, що, зокрема, скасовано урядові комітети, більш ніж на 50% буде скорочено секретаріат КМУ.

Ю.МІРОШНИЧЕНКО сказав, що із 112 центральних органів виконавчої влади створено 63, в тому числі 16 міністерств, 28 служб, 13 агентств і 7 інспекцій. За його словами, у міністерствах запроваджується посада керівника апарату – заступника міністра. «При цьому у міністра залишається два заступники з політичним статусом», - додав Ю.МІРОШНИЧЕНКО.

Він зазначив, що міністерства будуть розробляти стратегію діяльності, агентства - управляти державним майном, природними ресурсами, реалізовувати проекти, служби - надавати послуги громадянам та юридичним особам, а інспекції здійснюватимуть контроль в інтересах громадян.