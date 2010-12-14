Україна збільшила експорт фармацевтичної продукції на 36%

Україна за січень-жовтень цього року збільшила експорт фармацевтичної продукції на 35,9%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 154 млн. 134,1 тис. дол. США.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, імпорт фармацевтичної продукції за цей період збільшився на 17,1% – до 1,888 млрд. 315,8 тис. дол.

За даними Держкомстату, експорт ефірних масел і косметичних препаратів збільшився на 21,8% – до 129 млн. 433,3 тис. дол., імпорт – на 11,9% - до 602 млн. 509,6 тис. дол.

Експорт мила і миючих засобів за зазначений період збільшився на 22,5% – до 83 млн. 126,4 тис. дол., імпорт – на 4,5%, до 318 млн. 977,1 тис. дол.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2009 році скоротила імпорт фармацевтичної продукції на 12,5%, порівняно з 2008 роком – до 2 млрд. 130 млн. 331,5 тис. дол., експорт – на 0,7%, до 150 млн. 46,4 тис. дол.