Янукович знову висловився за позаблоковість України
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що розширення обріїв зовнішньої політики України має відбуватися на засадах прагматизму, економізації та позаблоковості.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив у своєму виступі на нараді з керівниками закордонних дипломатичних представництв України, яка відбулася сьогодні в Києві.
«Особливо цінними вважаю досягнення нашої зовнішньої політики в європейській інтеграції України. Наші відносини стали більш прагматичними. Ми наповнили їх конкретним змістом», - заявив глава держави.
При цьому він особливо відзначив позитивні наслідки приєднання України до Європейського енергетичного співтовариства та отримання Плану дій щодо запровадження безвізового режиму з Євросоюзом.
«Поза всяким сумнівом, життєво важливим для України буде суттєве покращення відносин України з Росією», - також зазначив В.ЯНУКОВИЧ.
Окрім цього, Президент акцентував увагу на вагомому економічному ефекті, що вдалося досягти завдяки відновленню стратегічного партнерства з РФ.
Глава держави також високо оцінив налагодження новою українською владою спільної мови із США.
«На сьогодні ми чітко знаємо у чому в нас спільний інтерес з Америкою. Це розвиток демократії, нерозповсюдження зброї масового знищення, інвестиції», - сказав Президент.
В.ЯНУКОВИЧ також наголосив, що впродовж поточного року Україна почала говорити із світом найбільш універсальною мовою – мовою прагматизму.
«Китай був лише першою ластівкою розширення обріїв зовнішньої політики України. Попереду зустрічі з іншими країнами, які визначають обличчя нового багатополярного світу. Зокрема, йдеться про Японію, Індію, Туреччину, Бразилію, Мексику, Індонезію», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ, підкресливши, що в результаті Україна почала краще сприйматися в світі.
«Розширення обріїв зовнішньої політики України має відбуватися паралельно із корекцією її ідеології, яка має базуватися на трьох стовпах: прагматизмі, економізації та позаблоковості», - резюмував Президент.