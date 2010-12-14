У ВР зареєстровано проект постанови про припинення повноважень міністра Табачника

Народний депутат, голова партії «За Україну!» В’ячеслав КИРИЛЕНКО сьогодні зареєстрував у Верховній Раді проект постанови «Про звернення до Президента України з пропозицією про припинення повноважень Дмитра ТАБАЧНИКА на посаді міністра освіти і науки, молоді та спорту України».

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «За Україну!», зокрема, проектом постанови пропонується «звернутися до Президента України з пропозицією у відповідності з пунктом 10 частини першої статті 106 Конституції України припинити повноваження Д.ТАБАЧНИКА на посаді міністра освіти і науки, молоді та спорту України».

Як йдеться в пояснювальній записці до проекту постанови, «від часу призначення на посаду міністра освіти і науки України ТАБАЧНИК систематично вдається до дій, що завдають значної шкоди як освіті й науці, так і державі в цілому. Діяльність Д.ТАБАЧНИКА спрямована на приниження національної гідності українців, зневагу до української історії та культури, розпалювання ворожнечі між громадянами України за регіональною та мовною ознаками».

Також в документі зазначається, що не менше шкоди українській освіті й науці завдали непрофесійні дії міністра. Зокрема, неякісна організація вступної кампанії до вищих навчальних закладів у 2010 році, що спричинило безпрецедентні черги й тисняву, проблеми зі здоров’ям абітурієнтів, справедливі нарікання громадян; необґрунтовані виступи про необхідність підвищення плати за навчання у вищих навчальних закладах, про дозвіл підвищувати плату за навчання під час навчання; цілеспрямовані дії з закриття сільських шкіл; нав’язування додаткових платних послуг у навчальних закладах; запровадження законодавчої норми про, по суті, примусову дошкільну освіту дітей з 5-річного віку, що не відповідає можливостям дошкільної освіти в Україні, звужує права батьків на вибір форм дошкільної освіти для своїх дітей та є порушенням ст.53 Конституції України, заявив В.КИРИЛЕНКО.