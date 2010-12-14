Деякі непопулярні реформи недоцільно обговорювати відкрито і публічно - Льовочкін

Деякі непопулярні реформи недоцільно обговорювати відкрито і публічно.

Як передає кореспондент, про це заявив глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН сьогодні на брифінгу у Києві.

«Тут є дві речі. По-перше, є світова практика. А по-друге - елементарна логіка», - сказав він, відповідаючи на запитання щодо закритості влади під час підготовки деяких реформаторських рішень.

Він пояснив, що реформи, які сьогодні розпочато Президентом, розподіляються на «популярні та зрозумілі, які необхідно обговорювати та популяризувати», а також є непопулярні, «без яких рух уперед неможливий».

«Якби обговорення адміністративної реформи велося відкрито і публічно, то я маю великі сумніви, що навіть за усією концентрації влади, волі та зусиль, її вдалося би провести у такі короткі строки. Оскільки супротив бюрократії середнього рівня є настільки великим, що кожен крок перетворень вдається із великими труднощами», - заявив С.ЛЬОВОЧКІН.

При цьому він наголосив, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ «свідомо йде на непопулярні кроки».

«Він розуміє, що це відіб`ється на його рейтингу. Але він має політичну волю і відповідальність перед своїми виборцями... Якщо все піде за планом, то у 2015 році у В.ЯНУКОВИЧА не буде жодних конкурентів», - упевнений глава АП.