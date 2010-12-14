Україна і Польща підписали План спільних дій у сфері попередження надзвичайних ситуацій

Представники українського та польського профільних відомств обговорили співпрацю у сфері попередження надзвичайних ситуацій.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України.

Згідно з повідомленням, сьогодні у Києві відбулось засідання Українсько-Польської комісії з питань співробітництва та надання спільної допомоги у сфері попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.

У засіданні взяли участь делегації країн під головуванням першого заступника міністра МНС України Віталія БУТА та головного коменданта Державної пожежної служби Республіки Польща Веслава ЛЯСЬНЯКЕВИЧА. Сторони обговорили питання співпраці та взаємодопомоги у сфері попередження надзвичайних ситуацій транскордонного масштабу та ліквідації їх наслідків.

Результатом засідання стало підписання Плану спільних дій між Україною та Республікою Польща на 2011-2013 роки.

Також обговорювалися питання спільної підготовки до Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році. Планом спільних дій між двома країнами передбачено проведення наступного року трьох міжнародних тактико-практичних навчань. Тренування проходитимуть у квітні, вересні та листопаді 2011 в Україні та Польщі. Українські та польські рятувальники відпрацьовуватимуть навики дій в умовах таких надзвичайних ситуацій, як пожежа на об’єкті із масовим скупченням людей, терористична загроза тощо. Планом спільних дій також передбачено реалізацію спільних проектів у межах європейських регіональних ініціатив, зокрема, співпраця прикордонних рятувальних служб.