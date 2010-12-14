Суд Лондона звільнив під заставу засновника Wikileaks

У Лондоні магістратський суд району Вестмінстер звільнив під заставу засновника сайту Wikileaks Джуліана АССАНДЖА.

Про це пише Gazeta.ru.

Суддя Ховард РІДДЛ звільнив Дж.АССАНДЖА за умови, що він буде присутнім на наступному засіданні суду у його справі 11 січня.

Як повідомлялося, Дж.АССАНДЖА було заарештовано 7 грудня в Лондоні. 8 грудня суд відмовився звільнити його під заставу. Крім того, Дж.АССАНДЖ відмовився від добровільної екстрадиції до Швеції, яка вимагає його видачі.

Стокгольмський суд ще в листопаді схвалив запит прокуратури про взяття під варту 39-річного австралійця, звинуваченого в Швеції у зґвалтуванні і сексуальних домаганнях, а 20 листопада Інтерпол (на запит шведської прокуратури) розповсюдив серед усіх 188 країн - учасниць організації "червоне повідомлення" на ім'я Дж.АССАНДЖА, що рівнозначне занесенню його до списку найбільш розшукуваних осіб.

Наприкінці липня сайт Wikileaks опублікував підбір службових документів щодо проведення США і їх союзників операцій в Афганістані і Іраку з січня 2004 року до грудня 2009 року. Підбір включав більш як 90 тис. документів. А наприкінці листопада інтернет-ресурс виклав чергову порцію секретних документів - понад 250 тис. Цього разу це здебільшого листування американських дипломатів з Держдепартаментом, в якому, зокрема, містяться досить несхвальні висловлювання на адресу ряду європейських лідерів.