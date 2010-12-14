На українсько-польському кордоні виділять смуги для спрощеного пропуску людей на Євро-2012

Згідно з домовленостями між митними службами України і Польщі в пунктах пропуску для автомобільного сполучення Краковець-Корчева, Шегіні-Медіка, Ягодин-Дорохуськ, Рава-Руська–Хребенне на українсько-польському кордоні будуть виділені окремі смуги – «смуги Євро-2012», які використовуватимуться для спрощеного пропуску через кордон учасників і вболівальників фінальної частини чемпіонату з футболу Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив заступник голови Державної митної служби України Ігор ТИМОФЄЄВ.

З метою спрощення і прискорення здійснення контрольних процедур на українсько-польському кордоні митні та прикордонні служби обох держав попередньо узгодили питання організації спільного контролю в пунктах пропуску Устілуг-Зосін, Смольниця-Кросценко, Грушев-Будомеж і Угринів-Довгобичів.

За словами І.ТИМОФЄЄВА, в даний час триває спільна робота для розширення списку пунктів пропуску на українсько-польському кордоні, в яких здійснюватиметься спільний контроль і будуть виділені «смуги Євро-2012».