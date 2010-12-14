Головне на 14 грудня

Основні події сьогоднішнього дня



ФІнанси



Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону «Про Державний бюджет України на 2011 рік».



Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 275 із 425 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.



Голосували «за» фракції Партії регіонів, Блоку Литвина та КПУ, а також один народний депутат із фракції «БЮТ-Батьківщина» та 19 народних депутатів від блоку «Наша Україна – Народна самооборона».

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Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України».

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосувало 259 із 427 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроект спрямований на уточнення та узгодження окремих положень Бюджетного кодексу України у зв’язку із прийняттям Податкового кодексу України.

Законопроектом передбачено внести зміни до Бюджетного кодексу України в частині зміни назв деяких податків, зборів (обов’язкових платежів), а саме: податок з доходів фізичних осіб на податок на доходи фізичних осіб; збір за забруднення навколишнього природного середовища на екологічний податок; акцизний збір на акцизний податок; податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів на збір за першу реєстрацію транспортного засобу; збір за спеціальне водокористування на збір за спеціальне використання води; плата за придбання торгових патентів на збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності.

Даним законопроектом передбачається вилучення деяких податків, зборів (обов’язкових платежів) у зв’язку з їх скасуванням, зокрема збору за геологорозвідувальні роботи та збору за проведення гастрольних заходів.

Крім того, пропонується зарахування (з 2013 року) до спеціального фонду державного бюджету частини екологічного податку зі спрямуванням таких коштів на фінансування виключно цільових проектів екологічної модернізації підприємств.

Серйозні зауваження були в депутатів у зв’язку з тим, що законопроектом передбачено, що до доходів бюджету міста Києва зараховується 50 (нині 100% - УНІАН) відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території міста Києва.

Також проектом закону передбачається внести зміни до Закону України «Про нафту і газ» в частині уникнення втрат оподатковуваних доходів нафтогазовидобувних підприємств, частка держави у статутному капіталі яких складає 50% та більше, внаслідок заниження цін реалізації нафти, газового конденсату та скрапленого газу.

У законопроекті визначені особливості регулювання відносин у нафтогазовій галузі підприємств, частка держави у статутному капіталі яких 50 відсотків та більше, господарських товариств, 50 відсотків та більше акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах інших господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій. Проектом пропонується виключити норму діючого закону щодо проведення конкурсу на отримання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами.

Крім того, вносяться зміни до Закону України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва» - в частині продажу об'єктів незавершеного будівництва на відкритих аукціонах разом із земельною ділянкою, на якій розташовано цей об'єкт, а також до законів «Про господарські товариства», «Про акціонерні товариства» і «Про управління об'єктами державної власності» щодо встановлення обов’язкової виплати дивідендів державі як акціонеру та частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств.

Законопроектом вносяться зміни до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо визначення Державної судової адміністрації України головним розпорядником бюджетних коштів (замість визначення головними розпорядниками 769 судів загальної юрисдикції) та зупинення на 2011 рік положень щодо виплати суддівської винагороди та допомоги на оздоровлення.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що він містить положення, які мають вплив на показники бюджету. Зокрема, у разі його прийняття у 2011 році надходження до державного бюджету складуть в сумі близько 3,1 млрд. грн., економія коштів загального фонду державного бюджету становитиме в сумі 1,3 млрд. грн.

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Проект державного бюджету, ухвалений сьогодні у першому читанні більшістю, - є найбільш корупційним бюджетом за всю історію незалежної України.



Про йдеться у переданій УНІАН заяві фракції «БЮТ-Батьківщина».



«Цей бюджет повністю побудовано на масштабній корупції. До дерибану державних коштів, системи «відкатів» допущено кілька родин, для яких, напевно, ЯНУКОВИЧ і будує нову країну», - зазначено в заяві.



У фракції «БЮТ-Батьківщина» підкреслюють, що бюджет прирікає 46 млн. пересічних українців на бідність та зубожіння. Фракція ухвалила категоричне рішення не підтримувати цей бюджет.



«Тому народний депутат Валерій ШАМАНОВ, який сьогодні проголосував за проект бюджету, рішенням фракції виключений зі складу «БЮТ-Батьківщина», - повідомляється в заяві.

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Верховна Рада дала згоду на призначення Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ Василя ЦУШКА на посаду голови Антимонопольного комітету України.



Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 272 народних депутатів із 422, зареєстрованих у сесійній залі.



Як повідомлялося, Президент України В.ЯНУКОВИЧ раніше звернувся до парламенту з пропозицією надати згоду на звільнення Олексія КОСТУСЄВА з посади голови Антимонопольного комітету, і сьогодні, 14 грудня, парламент підтримав це рішення.



О.КОСТУСЄВА на виборах у листопаді було обрано мером Одеси.



В.ЦУШКО до 9 грудня був міністром економіки України.

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Національний банк України ліквідує Апеляційну комісію при Нацбанку.

Про це йдеться в постанові НБУ № 490 від 12 листопада 2010 року (реєстрація у Мін’юсті 7 грудня п.р.), текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з постановою, правління НБУ визнає такими, що втратили чинність свою постанову № 291 від 9 вересня 2007 року «Про затвердження Положення про Апеляційну комісію Національного банку України» і низку інших документів, якими регламентувалася діяльність цього органу.

Апеляційні звернення, що надійдуть до 17 грудня 2010 року (дня набрання чинності постановою № 490), комісія має розглянути до дня своєї ліквідації – 1 квітня 2011 року. Після 17 грудня п.р. апеляційні звернення прийматися не будуть.

Апеляційна комісія була створена в 2007 році для розгляду звернень щодо застосування Нацбанком заходів впливу, стягування штрафів тощо.

Валютний ринок

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9680/7,9750, на 12:00 ціни підвищилися до 7,9725/7,9790. На час закриття торгів цінові рівні досягли значень 7,9760/7,9795 грн./дол.



Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2591/0,2595, на 12:00 звузився спред – 0,2593/0,2595. На час закриття ціни підвищилися до 0,2598/0,2600. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 30,6800 (-0,1875).



На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися у діапазоні 1,3375/1,3495. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,7255/10,7375, на 12:00 ціни пішли вниз – 10,7065/10,7210. На час закриття торгів цінові показники щодо євро-гривні зросли до 10,7445/10,7555.

Адміністративна реформа

Кабінет Міністрів України вирішив скоротити чисельність державних службовців, які працюють у центральних органах виконавчої влади і підпорядкованих їм територіальних органах, не менше ніж на 30%.



Про це йдеться у постанові уряду № 1128 від 10 грудня “Деякі заходи щодо забезпечення виконання Указу Президента України від 9 грудня 2010 р. № 1085” про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади, яку розміщено на Урядовому порталі.



Згідно з документом, центральним органам виконавчої влади необхідно подати у тижневий строк Міністерству фінансів пропозиції щодо граничної чисельності працівників апарату центральних органів виконавчої влади і підпорядкованих їм територіальних органів для їх узагальнення та внесення у десятиденний строк Кабінетові міністрів України проекту відповідного акта.



Крім того, передбачається зберегти на період дії існуючих умов оплати праці за керівними працівниками та директорами департаментів центральних органів виконавчої влади, переведеними в межах одного органу на іншу роботу у зв’язку із скороченням і реорганізацією, та працівниками Секретаріату Кабінету міністрів України, переведеними на іншу роботу до центральних органів виконавчої влади у зв’язку зі скороченням чисельності, умови оплати праці за попереднім місцем роботи та медичне обслуговування, яким вони користувалися.



Міністерство соціальної політики за погодженням з Міністерством фінансів має надавати роз’яснення щодо порядку застосування цього пункту.

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Державний комітет з питань регуляторної політики і підприємництва працюватиме як департамент у складі Міністерства економічного розвитку і торгівлі.



Про це повідомляє колишній голова Держкомпідприємництва Михайло БРОДСЬКИЙ у своєму веб-блозі.



«Держкомпідприємництва продовжує виконувати свої функції в повному обсягу, тільки тепер право підпису матиме голова ліквідаційної комісії - ЯЦИШИНА Галина Миколаївна», - сказав він.



При цьому він додав, що «зараз ми готуємо положення про комітет. Зі збереженням усіх своїх функцій він працюватиме як департамент у складі Міністерства економічного розвитку».



Також М.БРОДСЬКИЙ відзначив, що «буду я працювати далі чи ні – поки що не знаю».



Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ оптимізував систему центральних органів виконавчої влади, зокрема, указом від 9 грудня ц.р. було ліквідовано Державний комітет з питань регуляторної політики і підприємництва.



Цим самим указом Президент реорганізував Міністерство економіки в Міністерство економічного розвитку і торгівлі. На новостворене міністерство покладено функції у сфері реалізації державної регуляторної політики, державної політики з питань розвитку підприємництва, регулювання цінової політики (крім питань реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців).



Міністерство економічного розвитку і торгівлі очолив перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ.



Довідка УНІАН. Державний комітет з питань регуляторної політики і підприємництва було створено 29 липня 1997 року указом Президента.

Міжнародні відносини



Представники українського та польського профільних відомств обговорили співпрацю у сфері попередження надзвичайних ситуацій.



Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України.



Згідно з повідомленням, сьогодні у Києві відбулось засідання Українсько-Польської комісії з питань співробітництва та надання спільної допомоги у сфері попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.



У засіданні взяли участь делегації країн під головуванням першого заступника міністра МНС України Віталія БУТА та головного коменданта Державної пожежної служби Республіки Польща Веслава ЛЯСЬНЯКЕВИЧА. Сторони обговорили питання співпраці та взаємодопомоги у сфері попередження надзвичайних ситуацій транскордонного масштабу та ліквідації їх наслідків.



Результатом засідання стало підписання Плану спільних дій між Україною та Республікою Польща на 2011-2013 роки.



Також обговорювалися питання спільної підготовки до Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році. Планом спільних дій між двома країнами передбачено проведення наступного року трьох міжнародних тактико-практичних навчань. Тренування проходитимуть у квітні, вересні та листопаді 2011 в Україні та Польщі. Українські та польські рятувальники відпрацьовуватимуть навики дій в умовах таких надзвичайних ситуацій, як пожежа на об’єкті із масовим скупченням людей, терористична загроза тощо. Планом спільних дій також передбачено реалізацію спільних проектів у межах європейських регіональних ініціатив, зокрема, співпраця прикордонних рятувальних служб.

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Згідно з домовленостями між митними службами України і Польщі в пунктах пропуску для автомобільного сполучення Краковець-Корчева, Шегіні-Медіка, Ягодин-Дорохуськ, Рава-Руська–Хребенне на українсько-польському кордоні будуть виділені окремі смуги – «смуги Євро-2012», які використовуватимуться для спрощеного пропуску через кордон учасників і вболівальників фінальної частини чемпіонату з футболу Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив заступник голови Державної митної служби України Ігор ТИМОФЄЄВ.

З метою спрощення і прискорення здійснення контрольних процедур на українсько-польському кордоні митні та прикордонні служби обох держав попередньо узгодили питання організації спільного контролю в пунктах пропуску Устілуг-Зосін, Смольниця-Кросценко, Грушев-Будомеж і Угринів-Довгобичів.

За словами І.ТИМОФЄЄВА, в даний час триває спільна робота для розширення списку пунктів пропуску на українсько-польському кордоні, в яких здійснюватиметься спільний контроль і будуть виділені «смуги Євро-2012».

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У січні 2011 року під час візиту до Японії Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ планує зустрітися із Імператором АКІХІТО.



Як передає кореспондент, про це повідомив глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН сьогодні на брифінгу у Києві.



Він зазначив, що у січні глава держави матиме напружений зовнішньополітичний графік.



Зокрема, планується візит до Польщі, Японії, участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія).



«І ми маємо вже підтверджену дату його зустрічі з Імператором Японії», - повідомив С.ЛЬОВОЧКІН.



Він також зазначив, що на травень готується велике турне Президента України країнами Далекого Сходу. Зокрема, йдеться про візити до Сінгапуру, Брунею та В’єтнаму.

Соцполітика



Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ звернувся до Державної інспекції з контролю за цінами з проханням здійснити перевірку економічного обґрунтування підвищення вартості проїзду у маршрутних таксі приватними перевізниками.



Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.



Як відзначили в Головному управлінні з питань цінової політики, згідно з Постановою Кабінету міністрів, яка затверджує зміни до порядку проведення конкурсу на визначення перевізника по конкретному маршруту, Головне управління транспорту міста не має права регулювати зміну тарифу на проїзд приватними перевізниками.



За інформацією Головного управління транспорту, низка перевізників вже підвищили вартість проїзду, надіславши економічне обґрунтування. Таке підвищення вони пояснюють тим, що за останній рік зросла мінімальна заробітна платна та подорожчали паливно-мастильні матеріали, у тому числі у грудні значно зросли ціни на дизельне паливо.



Головне управління зараз робить свій аналіз обґрунтування підвищення вартості проїзду та порівняльний аналіз вартості проїзду у інших містах України.



Разом з тим О.ПОПОВ підкреслив, що тарифи на проїзд в комунальному громадському транспорті залишаться незмінними.

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Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив профільним відомствам створити реєстр дітей-чорнобильців.



Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з представниками громадських організацій учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС.



Зокрема, глава уряду доручив не лише створити реєстр, а й узяти дітей ліквідаторів аварії на ЧАЕС на медичний облік. Крім того, прем`єр доручив переглянути порядок нарахування пенсій інвалідам-ліквідаторам з тим, щоб вони відповідали нормам пенсійного забезпечення, які мають інваліди, які одержали травми на виробництві.



Також М.АЗАРОВ доручив віце-прем`єру - міністру соціальної політики Сергію ТІГІПКУ розглянути разом з представниками громадських організацій чорнобильців всі позиції пенсійної реформи, які зачіпають пенсійне забезпечення чорнобильців. На думку прем`єра, таке забезпечення не повинне скоротитися після проведення пенсійної реформи.



Крім того, глава уряду підтримав ідею представників громадських організацій про проведення вечора пам`яті за участю представників міжнародних організацій, які надавали і надають допомоги дітям-чорнобильцям.

(УНІАН)

