Анонс на 15 грудня

* Відбудеться засідання Кабінету Міністрів України.



* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.



* Круглий стіл на тему: «Реформування сектору ЖКГ міста Києва», присвячений залученню інвестицій і реформуванню сфери житлово-комунального господарства столиці. У рамках заходу відбудеться зустріч керівництва міста з представниками провідних бізнес-компаній у сфері ЖКГ з США, Німеччини, Франції, Чехії, Японії, Росії та України, а також транснаціональних компаній та міжнародних донорських організацій. Від КМДА у круглому столі візьмуть участь заступники голови КМДА Руслан Крамаренко та Олександр Мазурчак, радник голови КОДА Олег Шумаєв, начальники профільних управлінь КМДА.



* Біля Верховної Ради України відбудеться друга акція протесту воїнів-афганців проти невиконання Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Колишні воїни збираються поховати недіючий закон, влаштувавши символічну жалобну ходу і громадянську панахиду за нереалізованими надіями. Мета чергової акції - нагадати представникам влади про невирішені проблеми з вимогою до народних депутатів врахувати інтереси ветеранів війни при прийнятті бюджету на 2011 рік. Організатори - ВГО «Ніхто, крім нас»; Український союз ветеранів Афганістану. Збір учасників - біля станції метро "Арсенальна".



* Група компаній Group DF і НТУУ «Київський політехнічний інститут», а також Об'єднаний рух роботодавців України та Асоціація технічних ВНЗ України підпишуть меморандуми про співпрацю. Зокрема, Група компаній Group DF і НТУУ "КПІ" підпишуть меморандум про стратегічне співробітництво. Відповідно до документа, Group DF буде сприяти оновленню навчально-наукової матеріальної бази Університету, приймати студентів НТУУ «КПІ» для проходження виробничої практики, а також запроваджувати науково-технічні та інноваційні розробки, розроблені спільно з лабораторіями Університету. Крім того, буде підписано меморандум між Об'єднаним рухом роботодавців України та Асоціацією технічних ВНЗ України про стратегічну співпрацю. Згідно з документом, сторони будуть сприяти розвитку технічної освіти в України, впровадженню інновацій для підвищення конкурентоспроможності економіки України. Учасники: голова Ради директорів Group DF Дмитро Фірташ, керівники підприємств, ректор НТУУ «КПІ» Михайло Згуровський.



* Прес-конференція на тему: «Банк Форум Commerzbank Group» запускає інтернет-банкінг. Топ-менеджери банку поділяться інформацією про ринок інтернет-банкінгу та перспективи його розвитку в Україні та за кордоном, розкажуть про цілі й завдання нового каналу обслуговування, його особливості і конкурентні переваги, дадуть відповіді на запитання журналістів. Учасники: Ярослав Колесник, голова правління; Кшиштоф Кужбік, член правління з роздрібного бізнесу; Бартош Бжозовськи, виконавчий директор з розвитку і маркетингу роздрібного бізнесу.



* Відбудеться брифінг голови парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Н. Королевської на тему: "Бюджет і пенсійна реформа".



* 12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Український ринок кондиціонерів: підсумки та прогнози». Організатор - компанія «Ліконд», авторизований торговий партнер корпорації Daikin (Японія) в Україні. Питання: Основні підсумки 2010 року на українському ринку кондиціонерів та перспективи розвитку ринку на 2011 рік. Ринок фотовольтаїки України: поточний стан та перспективи розвитку. Учасники: Володимир Степура, директор компанії «Ліконд»; Олексій Новожилов, керівник відділу маркетингу компанії «Ліконд» (вул.Хрещатик, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони:: 379-29-26, 379-29-27 або e-mail: assistant@publicity.com.ua до 16-00 14 грудня.



* Круглий стіл на тему: «Підсумки 2010. Що чекає економіку в 2011 році?». Організатор - Міжнародний Фонд Блейзера. Учасники: Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера; Іскандер Хісамов, президент «Реформаторського клубу»; Володимир Фесенко, директор Центру політичного аналізу «Пента»; Василь Юрчишин, директор економічних програм, Центр Разумкова; Ольга Парієнко, начальник відділу аналітики та моніторингу Департаменту інформації та масових комунікацій Секретаріату КМУ; Євген Копатько, соціолог компанії R&B Group.



* У медіа-холі інформаційного агентства ІМК ("ІнтерМедіа консалтинг") відбудеться прес-конференція на тему: «Консультативна служба - панацея для українського села?» Учасники: Ірина Синявська - директор департаменту аграрної освіти, науки та Міністерства аграрної політики і продовольства; Роман Корінець, заступник директора Інституту розвитку аграрних ринків; Споживачі соціально спрямованих дорадчих послуг. Прес-конференція транслюватиметься у режимі он-лайн на сайті www.imk.com.ua.



* Прем'єр-міністр України Микола Азаров візьме участь у відкритті ділянки Куренівсько-Червоноармійської лінії Київського метрополітену від станції «Либідська» до станції «Васильківська».



* Прес-конференція президента Асоціації українських банків Олександра Сугоняко на тему: «Чи потрібні Україні «малі» банки?»



* Прес-конференція на тему: «Перші оцінки проекту Державного бюджету-2011». Учасники: народні депутати, члени Бюджетного комітету Верховної Ради Павло Жебрівський і Валерій Баранов, а також член Комітету з питань економічної політики Олексій Плотніков.



* Розпочнеться засідання парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва. Питання: Проект Закону про Державний бюджет України на 2011 рік; Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо підготовки та реалізації інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна"; Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення дозвільної системи у сфері господарської діяльності та застосування норм адміністративного права та ін.



* Відбудеться засідання Громадської колегії при ДПА України за участі першого заступника голови ДПА України Віталія Захарченко, заст.голови Сергія Лекаря, керівників структурних підрозділів ДПА України. Мова піде про особливості впровадження Податкового кодексу.



* Прес-конференція організаторів Третього Великого Антикварного Салону. У цьому році Великий Антикварний Салон в рамках спеціальної програми «Музей-гість» презентує два унікальні виставкові проекти: «Шедеври сакрального мистецтва України» та «Київська школа живопису» з зоряних зібрань провідних музеїв Чернігова, Львова та Музею історії Києва. Крім цього, Великий Антикварний Салон - 2010 представить різноманітну палітру приватних і галерейних зібрань (у проекті візьмуть участь близько 25 українських галерей) ("Мистецький Арсенал", вул. Лаврська, 12)

18-30 - урочисте відкриття Третього Великого Антикварного Салону.

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