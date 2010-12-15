На засіданні Кабміну розглядатиметься проект Держпрограми приватизації

На засіданні Кабінету Міністрів України 15 грудня планується розглянути законопроект «Про Державну програму приватизації».

Відповідне питання внесене до порядку денного засідання Кабміну, повідомляється на сайті уряду.

Крім того, планується розглянути питання про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації.

Також планується розглянути питання про Стратегію державної кадрової політики на 2011-2020 роки й низку інших питань.