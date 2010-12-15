Єврокомісія має намір уніфікувати документи про цивільний статус

Європейська комісія хоче зробити більш впізнанними в ЄС публічні документи, видані в різних країнах-членах Євросоюзу, про цивільний статус, такі, як свідоцтва про народження, шлюб, власність, смерть.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Єврокомісії, про це йдеться в політичному документі, опублікованому 14 грудня Комісією.

Головний виконавчий орган ЄС зазначає, що чим більше європейців переміщається Європою (на сьогодні близько 12 млн. громадян ЄС проживають в іншій країні-члені ЄС, ніж країна їх народження), тим частіше звучать скарги, пов`язані з офіційним невизнанням їх документів.

У деяких країнах-членах громадяни ЄС змушені платити додаткові збори для визнання їх документів справжніми. Інша проблема полягає в тому, що в окремих країнах-членах можуть вимагати документи, які не видаються в інших країнах-членах ЄС.

У зв`язку з цим Єврокомісія вирішила провести публічне обговорення ситуації, що склалася, з тим, аби врахувати одержані дані в проекті законодавства, який планується підготувати до 2013 року.

Публічне обговорення пропозицій Єврокомісії триватиме до 30 квітня 2011 року.

«Єдиний європейський ринок полягає не тільки в знищенні бар`єрів для товарів і послуг, а й також і в тому, щоб полегшувати життя громадян, зокрема, під час їх переміщень по ЄС», - заявила з цього приводу віце-президент Єврокомісії, відповідальна за питання юстиції, фундаментальних прав і громадянства, Вівіан РЕДІНГ.

Прес-служба Єврокомісії зазначає, що на сьогодні адміністративні системи і системи реєстрації громадян у країнах-членах ЄС значно відрізняються, що приводить до необхідності дотримання додаткових, часто дорогих формальностей, зокрема таких, як переклади або додаткові доведення достовірності документів.

При цьому, згідно з проведеним у жовтні цього року опитуванні, 73% європейців вважають за необхідне вжити заходів для поліпшення визнання документів про цивільний статус у країнах-членах ЄС.

У підготовленому сьогодні до публічного обговорення документі Єврокомісія пропонує кілька варіантів вирішення проблеми. Один з них пропонує створення загальноєвропейської системи документів про цивільний статус, другий – автоматичне визнання документів про цивільний статус.

Залежно від результатів обговорення, Єврокомісія планує запропонувати два різні законопроекти в 2013 році: про вільне обіг документів про цивільний статус і про визнання цивільного статусу.