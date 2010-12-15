Кучма просив Януковича захистити голову ФФУ Суркіса

Екс-президент України Леонід КУЧМА просив Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА захистити голову Федерації футболу України Григорія СУРКІСА.

Як повідомляє тижневик “Дзеркало тижня” з посиланням на власні джерела, вчора відбулась зустріч двох президентів, на якій Л.КУЧМА просив діючого главу держави вплинути на хід подій у ФФУ.

Як відомо, сьогодні у Києві відбудеться XII конгрес Федерації футболу України. Його особливістю, згідно з інформацією джерела «Дзеркала тижня», може стати те, що на зустрічі буде вирішуватись питання подальшого перебування на посаді Г.СУРКІСА.

Газета нагадує, що підтримку Г.СУРКІСУ продемонструвала УЄФА, яка підтримала чинного голову ФФУ півроку тому. Тоді була здійснена спроба прийняти законопроект, який би дав право обирати голів спортивних федерацій не регіональним представникам, а власникам клубів.

ФФУ в понеділок, 13 грудня, оприлюднила лист генерального секретаря ФІФА Жерома ВАЛЬКА, де вкотре роз`яснюється категорична позиція ФІФА з приводу втручання у справи національних футбольних федерацій з боку зовнішніх органів, впливу державної влади на роботу федерацій, спроб вирішувати футбольні проблеми у судах, а не в органах спортивного арбітражу.

Також стало відомо про те, що у роботі конгресу ФФУ візьме участь генеральний секретар УЄФА Джанні ІНФАНТІНО, чия присутність, пише “Дзеркало тижня”, за ідеєю, має утримати гарячі голови від порушення правил і процедур.

Як відомо, у ряді ЗМІ, а також у зовнішній рекламі по всій Україні ведеться антиреклама Г.СУРКІСА. Написи на біл-бордах закликають: «Суркіса у відставку!». Хто є замовником рекламних площ, точно не відомо. Більшість експертів відносять цю кампанію до активу «скривджених» дисциплінарним покаранням футбольних клубів «Карпати» і «Металіст». Ці клуби було позбавлено дев`яти турнірних очок за договірний матч.