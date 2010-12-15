Кириленко вимагає створення ТСК щодо діяльності Табачника

Народний депутат України В’ячеслав КИРИЛЕНКО (фракція НУ-НС) вимагає створення у Верховній Раді тимчасової слідчої комісії щодо діяльності міністра освіти і науки, молоді та спорту Дмитра ТАБАЧНИКА, «скерованої на знищення університету «Києво-Могилянська академія» шляхом некомпетентних і, сказав би, злочинних дій».

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.КИРИЛЕНКО заявив на засіданні парламенту.

Він вкотре наголосив на необхідності відставки Д.ТАБАЧНИКА з посади міністра.

В.КИРИЛЕНКО підкреслив, що Д.ТАБАЧНИК докладає максимум зусиль «для знищення гордості української освіти - Києво-Могилянської академії», і додав, що Д.ТАБАЧНИК та чиновники міністерства «хочуть позбавити «Могилянку» тих статутних положень, які впродовж 19 років дозволяли їй бути флагманом української гуманітарної освіти – від використання поряд з українською англійської мови до наукових програм західного зразка і широкого самоврядування студентів».

«Ця чергова українофобська та некомпетентна ініціатива ТАБАЧНИКА викликає справедливий осуд у суспільстві студентів», - наголосив В.КИРИЛЕНКО.