Російський експерт не виключає, що надії Кремля щодо України не виправдалися

Російський політолог Андрій ОКАРА не виключає, що надії Кремля стосовно України не виправдалися.

Таку думку він висловив під час експертного опитування Інституту Горшеніна про ключові події та підсумки 2010 року для українсько-російських відносин, а також про перспективи цих відносин у 2011 році. Результати опитування передані агентству УНІАН.

Характеризуючи рік, що минає, А.ОКАРА зазначив, що в 2010 році російсько-українські відносини радикально переформатувалися. На його думку, це пов`язано зі зміною політичного режиму в Україні. «Якщо до попереднього режиму в Кремля була концептуальна і особиста ненависть, порівняна хіба що з ненавистю до режиму СААКАШВІЛІ, то на нинішній режим Кремль покладає сподівання. Наскільки обгрунтовані ці сподівання – дуже складне питання. Чи не є вони суто емоційними? У Росії, нарешті, політична еліта піднеслася духом, і уявлення про те, що Україна може стати васальною державою, зоною впливу або, скажімо так, дружньою державою, при якій під поняттям дружність розуміється васальна залежність, нарешті, почало цього року реалізовуватися: багатьох в Кремлі надихнули так звані «газо-флотські квітневі угоди», - сказав А.ОКАРА.

При цьому він зазначив, що до кінця року в Кремлі почало з`являтися розчарування позицією України. «Адже з боку режиму ЯНУКОВИЧА спостерігається те, що можна назвати економічним націоналізмом», - вважає російський політолог.