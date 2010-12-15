Уряд має намір організувати громадське обговорення соціально-економічних реформ - Азаров

Уряд має намір організувати широке громадське обговорення соціально-економічних реформ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на засіданні Кабінету міністрів.

«На сьогоднішньому засіданні уряду ми повинні прийняти розпорядження Кабінету міністрів про проведення публічного громадського обговорення системних соціально-економічних реформ із урахуванням думок громадян щодо їх удосконалення», - сказав М.АЗАРОВ.

Він також підкреслив, що в ході обговорення повинні бути враховані думки всіх верств населення: «Потрібно обов`язково звернути увагу в нашій роботі на всі слушні пропозиції».

При цьому глава уряду зазначив, що вже доручив віце-прем`єр-міністру, міністру соціальної політики Сергію ТІГІПКУ особисто організувати інформування населення про деталі майбутньої пенсійної реформи. Зокрема, він зазначив, що обговорення пенсійної реформи проходитиме на сайті Міністерства соціальної політики. «В результаті такого обговорення після аналізу пропозицій, внесених людьми, після того, як усі будуть почуті, ми повинні отримати найкращий варіант пенсійної реформи, в якому кожен громадянин побачить свій інтерес», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що реформи будуть успішними лише тоді, коли проводитимуться прозоро й з урахуванням думки людей.

Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН прогнозує, що вже днями в парламенті буде зареєстровано законопроект щодо проведення пенсійної реформи.

Довідка УНІАН. В Україні пенсійна реформа впроваджується шляхом ухвалення законів України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» (№1058-IV від 9 липня 2003 р.) і «Про недержавне пенсійне страхування» (№1057-IV від 9 липня 2003 р.).

Пенсійна реформа передбачає введення трирівневої системи пенсійного забезпечення. Для створення другого рівня пенсійної системи необхідно зменшити відсоток відрахувань для першого (обов`язкового) рівня й направити ці кошти на другий (накопичувальний) рівень.