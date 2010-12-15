Ярошенко планує наполовину скоротити кількість департаментів Мінфіну

Міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО планує наполовину скоротити кількість департаментів у своєму міністерстві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

«Якщо у нас зараз близько 30 департаментів, які працюють за галузевими напрями.., то моя мета – на 50% скоротити департаменти. На 50%, а не на 30», - сказав Ф.ЯРОШЕНКО.

При цьому він підкреслив, що зараз працює над цим питанням, і метою є максимально оптимізувати роботу департаментів.

При цьому він висловив свою особисту позицію про те, що в Міністерстві фінансів замість 922 осіб, які працюють зараз, має працювати 400-500 осіб.

«Моя мрія, щоб було маленьке, нормальне, ефективне міністерство – 400-500 осіб. І я працюю над тим, щоб у міністерстві було саме стільки професійних фахівців», - сказав Ф.ЯРОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав указ про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади.

Зокрема, в процесі ліквідації та реорганізації Кабміну доручено забезпечити скорочення чисельності державних службовців не менше ніж на 30%, і вжити заходи зі скорочення штатної чисельності працівників секретаріату Кабміну не менше ніж на 50%.

Замість 112 органів центральної виконавчої влади створено 63. Із них 16 міністерств, 28 служб, 12 агентств і 7 інспекцій.

Кількість членів Кабінету міністрів Президент скоротив із 26 до 17 осіб.