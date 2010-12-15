Україна передала Угорщині свої пропозиції щодо пріоритетів співпраці під час головування цієї країни в ЄС

Україна передала Угорщині свої пропозиції щодо пріоритетів співпраці під час головування цієї країни у Європейському Союзі в першій половині наступного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції Постійний представник України при ЄС Костянтин ЄЛІСЕЄВ.

“На сьогодні ми передали угорській стороні бачення наших пріоритетів співпраці під час угорського головування. Ми дійсно хочемо під час головування Угорщини продовжити процес, пов’язаний з переговорами щодо угоди про асоціацію», - сказав К.ЄЛІСЕЄВ.

За його словами, пріоритети України у співпраці під час головування Угорщини в ЄС збігаються з пріоритетами співпраці з ЄС в цілому.

Він також зазначив, що після набуття чинності Лісабонським договором вага і вплив головуючої у ЄС країни значно зменшено.

«На сьогодні формується дещо інший механізм головування в рамках ЄС. Сьогодні від голови вимагають лише деякі технічні речі», - сказав він.

Водночас К.ЄЛІСЕЄВ зазначив, що головуюча країна може зробити більший акцент на тому чи іншому пріоритеті. «Я дуже сподіваюсь, що під час угорського і польського головування буде зроблено більший акцент на країни східної групи, зокрема на Україну як провідну сусідню країну стратегічного партнера», - сказав він.