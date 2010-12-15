В Україні в січні-листопаді роздрібний товарооборот підприємств зріс на 7,1%

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств України в січні-листопаді ц.р. (в зіставних цінах) зріс на 7,1%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, і склав 246 млрд. 616,1 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, зростання обсягів роздрібного товарообороту за підсумками січня-листопада ц.р. зафіксований в усіх областях України. При цьому найбільше зростання відмічене в Севастополі – на 16,3% – до 2,83 млрд. грн., Луганській, – на 11,6% – до 8,04 млрд. грн., Донецькій, – на 10,9% – до 22,39 млрд. грн., Запорізькій, – на 10,4% – до 9,54 млрд. грн., Кіровоградській областях– на 8,8% – до 3,97 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Обсяг роздрібного товарообороту підприємств України в 2009 році зменшився на 20,6%, порівняно з 2008 роком, – до 229 млрд. 855,1 млн. грн., при цьому в січні-листопаді 2009 року проти аналогічного періоду 2008 року – зменшився на 20,7%.